Близ Крымского моста произошло ЧП (фото)

На данный момент официальные источники не комментируют происшествие близ Крымского моста.

В оккупированной Керчи 12 июня на въезде на технологический съезд Крымского моста загорелась газовая установка у автобуса, перевозившего строителей.

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В результате загорелся и сам автобус. Об этом сообщает Керчь.ФМ, ссылаясь на слова очевидцев.

Как сообщалось, 1 июня на Крымском мосту, построенном оккупантами, произошло первое ДТП. Легковой автомобиль столкнулся с пассажирским автобусом.

Церемония открытия транспортного перехода через Керченский пролив состоялась 15 мая. Первой по мосту из Кубани в аннексированный Крым проехала колонна строительной техники во главе с КамАЗом, которым управлял президент России Владимир Путин.