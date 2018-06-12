В затопленном переходе российского города Обь устроили «венецианский карнавал» (видео)
15:43, 12 июня 2018Русский міръ
275 0
Городским властям хорошо известно о проблемах с затопляемыми переходами, но проблема не решается.
Сибирская венеция выглядит вот так / Скриншот - Youtube, Город Обь (Live)
Жители города Обь в Новосибирской области РФ устроили «Обской городской венецианский карнавал» в затопленном подземном переходе.
Читайте такжеВ российской больнице пациентов будут лечить при помощи молитвы
Как сообщает местное издание «ВашГород.ru», акция призвана привлечь внимание к проблеме ежегодно затопляемого подземного перехода под федеральной трассой.
Отмечается, что городским властям хорошо известно о проблемах с затопляемыми переходами, но проблема не решается.
Атмосферу венецианского карнавала в Сибири создавали свечи в тарелках, цветы на воде «гондольер» с гитарой в резиновой лодке и девушки в карнавальных нарядах и резиновых сапогах.
Ранее сообщалось, что в селе Каргино Вешкаймского района Ульяновской области России, инспектор ДПС выписал штраф за переход дороги коровами в неположенном месте.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter