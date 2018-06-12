В затопленном переходе российского города Обь устроили «венецианский карнавал» (видео)

15:43, 12 июня 2018
Русский міръ
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Сибирская венеция выглядит вот так / Скриншот - Youtube, Город Обь (Live)

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Как сообщает местное издание «ВашГород.ru», акция призвана привлечь внимание к проблеме ежегодно затопляемого подземного перехода под федеральной трассой.

Отмечается, что городским властям хорошо известно о проблемах с затопляемыми переходами, но проблема не решается.

Атмосферу венецианского карнавала в Сибири создавали свечи в тарелках, цветы на воде «гондольер» с гитарой в резиновой лодке и девушки в карнавальных нарядах и резиновых сапогах.

Ранее сообщалось, что в селе Каргино Вешкаймского района Ульяновской области России, инспектор ДПС выписал штраф за переход дороги коровами в неположенном месте.

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Теги: #Сибирь#венеция#Россия