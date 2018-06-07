В сети высмеяли сапоги из "паспортов России" (фото)

В России дизайнер представил модель сапог с принтом в виде обложки российского загранпаспорта.

В России бренд Vetements, созданный грузинским дизайнером Демной Гвасалией, представил модель сапог с принтом в виде обложки российского загранпаспорта.

Фото необычной обуви размещено на официальной странице дизайнера в Instagram.

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Российские пользователи подобное проявление творчества не оценили и набросились на дизайнера с критикой и насмешками.

"Не хватает колорадских ленточек", "Даёшь туалетную бумагу с грузинским флагом! Производители туал. бумаги присоединяйтесь!",

"Это издевательство, видимо, какое-то, эксперимент", "Это вообще законно? Использование герба", "И ведь какой-то даун купит такое", - написали пользователи.

Как сообщал УНИАН, ранее в России тротуар вымостили надгробными плитами с именами покойников.