В сети высмеяли сапоги из "паспортов России" (фото)
В России бренд Vetements, созданный грузинским дизайнером Демной Гвасалией, представил модель сапог с принтом в виде обложки российского загранпаспорта.
Фото необычной обуви размещено на официальной странице дизайнера в Instagram.
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Российские пользователи подобное проявление творчества не оценили и набросились на дизайнера с критикой и насмешками.
"Не хватает колорадских ленточек", "Даёшь туалетную бумагу с грузинским флагом! Производители туал. бумаги присоединяйтесь!",
"Это издевательство, видимо, какое-то, эксперимент", "Это вообще законно? Использование герба", "И ведь какой-то даун купит такое", - написали пользователи.
Как сообщал УНИАН, ранее в России тротуар вымостили надгробными плитами с именами покойников.