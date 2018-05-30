В России пара занялась сексом на аттракционе (видео)

Владельцы аттракциона и полиция констатировали, что воспрепятствовать людям в кабинках заниматься сексом невозможно.

В первый день работы колеса обозрения в Ярославле, открытого на День города, в одной из кабинок пара занялась сексом. Другие посетители аттракциона сняли это на видео.

Как сообщает Эхо Москвы - Ярославль, колесо обозрение принадлежит компании, которая владеет еще несколькими такими аттракционами в разных российских городах. В руководстве компании сказали, что воспрепятствовать людям в кабинках заниматься сексом невозможно.

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"Не исключено, что подобные случаи происходили у нас и на других аттракционах. Но ярославцы стали первыми, кому удалось такое снять на видео. К сожалению, мы никак не можем повлиять на происходящее в кабинках во время работы аттракциона. Ну, не сажать же туда кого-то третьим", - сказал генеральный директор компании.

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В полиции воздержались от комментариев. При этом там согласились с тем, что происходящее внутри кабинок колеса не поддается контролю.

Как сообщал УНИАН, ранее в России пьяный групповой секс в автомобиле закончился серьезной аварией.