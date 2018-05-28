Глава Следкома РФ перепутал "Инстаграм" с "Телеграмом" и призвал закрыть его

В ходе своего выступления глава СКР также назвал Санкт-Петербург «Ленинградом».

Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин говоря о необходимости закрытия мессенджера Telegram в России перепутал его с соцсетью Instagram.

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По словам Бастрыкина, против России сегодня ведется информационная война, и нужно учитывать зарубежный опыт борьбы с ней.

«В Турции вместо Yandex, Google​​​ есть своя информационная система работы для детей. А мы даже Instagram закрыть не можем. А между прочим, Instagram надо закрывать, потому что теракт в Ленинграде в прошлом году был совершен при помощи Instagram», — цитирует его слова "РБК".

«Мы говорим: давайте сократим формальную долгую процедуру закрытия сайтов и программ. Нет, мы тянем годами. И сейчас мне сказали, что Instagram подает в суд на государство. Это полное искажение ситуации», — продолжил он.

Позже Следственный комитет на своем сайте разместил материал о выступлении Бастрыкина. В нем, в частности, говорилось: «Он (глава СК) подчеркнул целесообразность закрытия мессенджера «Телеграм», который был использован злоумышленниками при совершении особо тяжких преступлений, в том числе при совершении теракта в метро Санкт-Петербурга в 2017 году».

Как сообщал УНИАН, 13 апреля Таганский суд Москвы постановил заблокировать мессенджер Telegram на территории России за отказ передать ФСБ ключи шифрования от переписки пользователей.

16 апреля 2018 года российские провайдеры начали блокировать мессенджер Telegram на территории России.

Как сообщал УНИАН, попытки Роскомнадзора заблокировать Telegram привели к блокировке миллионов IP-адресов крупнейших хостинг-провайдеров и сопутствующим проблемам в работе сайтов и сервисов, не связанных с мессенджером Павла Дурова. Telegram при этом работает у большинства российских пользователей без VPN и прокси.