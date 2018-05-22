В окнах домов российского города к ЧМ-2018 рисуют счастливых людей

Чемпионата мира-2018 по футболу пройдет в России с 14 июня по 15 июля.

В российском городе Ростов-на-Дону, который готовится принимать матчи Чемпионата мира по футболу, на окнах одного из домов нарисовали счастливых жителей.

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Соответствующее фото опубликовала одна из жительниц города Анастасия Звонкая на своей странице в Twitter.

"Думала, у меня глюк. Нет, счастливых жителей и правда рисуют в окошках! Проспект Шолохова. Всё для ЧМ в славном Ростове-на-Дону", - подписала фото Анастасия.

Напомним, ранее пользователей сети рассмешил сувенир в виде матрешки-арбитра, который выпустили в России к чемпионату мира-2018.

Чемпионата мира-2018 по футболу пройдет в России с 14 июня по 15 июля на 12 стадионах в 11 городах страны: Москве, Калининграде, Санкт-Петербурге, Волгограде, Казани, Нижнем Новгороде, Самаре, Саранске, Ростове-на-Дону, Сочи и Екатеринбурге.