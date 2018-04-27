Глобальная русификация: Путин поручил вернуть русские названия географическим объектам мира

Президент РФ поручил создать Атлас мира, в котором объекты будут называться первичными русскими именами.

Президент России Владимир Путин поручил создать Атлас мира, в котором бы географические объекты назывались бы именами, данными русскими учеными и первооткрывателями.

Об этом он объявил на на заседании попечительского совета Русского географического общества, сообщает ТАСС. По его мнению, "русские названия, которые давали еще в прошлые века и десятилетия наши исследователи и путешественники, постепенно вытесняются с карт мира, тем самым стирается память о вкладе России в изучение планеты и в развитие науки".

Путин отметил, что названия, данные русскими исследователями, почти "вышли из оборота", например, в Антарктиде. Также такие есть и в старнах, которые находятся "поближе" к России, однако конкретные примеры президент РФ не озвучил.

Путин также заявил, что новый Атлас нужно сделать общедоступным для туристов и путешественников, в том числе и в интернете.

Как сообщал УНИАН, на съезде бизнесменов в феврале Путин также предложил внести правки в анекдот. Так в шутке про изнасилование президент РФ предложил заменить тракториста на доярку.