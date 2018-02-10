На съезде бизнесменов Путин предложил в анекдоте про изнасилование заменить тракториста на доярку (видео)

Миллиардер Лисин на съезде бизнесменов рассказал пошлый анекдот, Путин дал понять, что в анекдотах про изнасилование разбирается лучше.

На съезде российских бизнесменов миллиардер Владимир Лисин рассказал, что поддержка со стороны государства часто не работает, поскольку одновременно вводятся ограничения. В качестве примера он рассказал "старый советский анекдот".

"Колхоз. Идет собрание. Встает председатель и говорит: «Вы знаете, у нас проблема - посевная на носу, а кузнец запил. Запил кузнец, надо что-то делать». Есть предложение. Поднимается самый продвинутый и говорит: «Давайте его отправим на лечение». Председатель: «Ну какое лечение? Посевная на носу — кто будет ремонтировать? А кузнец один. Все пропали, других нет! Какие еще предложения?» Кто-то говорит: «Давайте его лишим премии квартальной». «Ну да, у него трое детей — он сейчас пойдет [работать] в соседний колхоз, и мы его тоже потеряли. Давайте что-нибудь получше». Кто-то говорит: «Давайте морду набьем!» «Ну вы что: 40 лет мужику, набить морду — он просто развернется и бросит всю работу, так же тоже нельзя». И тут тянется рука: «А давайте его изнасилуем?» Председатель разводит руками: «Вы что — с ума посходили? Что за предложение?» Тянется вторая рука: «А давайте изнасилуем тракториста?» «А при чем здесь тракторист?» «А у нас их двое!»", - рассказал Лисин.

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Президент России Владимир Путин перебил Лисина: "Володя, а Володя, ну сказал бы про доярку хотя бы! Ну что ты… (Смех.) Куда вас тянет! Ну куда…", - сказал он.

"Вы испортили, не успел дойти", - ответил Лисин.

"Пока мир борется с насилием и гомофобией, обе темы в России остаются предметом для шуток", - констатировало издание Meduza.

"Это говорит глава государства и это опубликовано на официальном сайте Кремля", - отметило Радио Свобода.

Как сообщал УНИАН, во время пресс-конференции в декабре Путин рассказал не менее шокирующий анекдот: "А если завтра придут бандиты к нам, убьют меня, мать, братьев твоих, сестру изнасилуют", - говорилось в нем.