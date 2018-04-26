Опять "несет пургу": Песков признался в использовании Telegram

Также он пожаловался, что мессенджер работает, но с перебоями.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сказал журналистам, что и дальше пользуется Telegram.

Как сообщает "Интерфакс", он отметил, что мессенджер работает, но с перебоями. Песков подчеркнул, что проблемы в работе Telegram случаются то чаще, то реже.

Он предположил, что это связано с выполнением Роскомнадзором решения суда о блокировке мессенджера в России.

Спикер добавил, что технологически выполнить его не просто. Он подчеркнул, что ведомство планомерно работает.

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Песков призвал не драматизировать задержку с блокировкой и не иронизировать над этой ситуацией.

Ранее Президент Российской Федерации Владимир Путин заявил, что не может контролировать сотрудников Администрации Президента, отметив, что его пресс-секретарь Дмитрий Песков иногда "несет пургу".

"...неужели Вы думаете, что я контролирую каждого? Вон Песков сидит напротив, мой пресс-секретарь, он несет иногда такую «пургу», я смотрю и думаю: чего он там рассказывает? Кто поручил ему это?", - рассказал Путин.

Как сообщал УНИАН, 13 апреля Таганский районный суд Москвы постановил заблокировать Telegram. Причиной ограничения доступа стало отказ сервиса предоставить ФСБ ключи шифрования, которые позволяют читать переписку пользователей. Представители Роскомнадзора заблокировали миллионы IP-адресов, большая часть из которых принадлежала компаниям Google и Amazon. Через активные действия ведомства пострадали некоторые сторонние сервисы, включая мессенджер Viber.