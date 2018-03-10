Путин заявил, что его пресс-секретарь иногда несёт "пургу"

Он также заявил, что не может контролировать всех своих сотрудников.

Президент Российской Федерации Владимир Путин завил, что не может контролировать сотрудников Администрации Президента, отметив, что его прес-секретрь Дмитрий Песков иногда "несет пургу".

Об этом Путин рассказал в интервью американскому каналу NBC.

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"...неужели Вы думаете, что я каждого контролирую? Вон Песков сидит напротив, мой пресс-секретарь, он несёт иногда такую «пургу», я смотрю по телевизору и думаю: чего он там рассказывает? Кто ему это поручил?", - рассказал Путин.

Он также добавил, что не коментирует высказывания сотрудников Администрации Президента или Правительства, которых более 2 тысяч.

"У меня своя работа", - сказал президент РФ.

Как сообщал УНИАН, комментируя тему, касающуюся обвинений, которые были выдвинуты 13 россиянам во вмешательстве в американские выборы, Путин заявил: "Это не мои проблемы".