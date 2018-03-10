Путин заявил, что его пресс-секретарь иногда несёт "пургу"

12:35, 10 марта 2018
Мир
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Владимир Путин / фото REUTERS

Об этом Путин рассказал в интервью американскому каналу NBC.

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"...неужели Вы думаете, что я каждого контролирую? Вон Песков сидит напротив, мой пресс-секретарь, он несёт иногда такую «пургу», я смотрю по телевизору и думаю: чего он там рассказывает? Кто ему это поручил?", - рассказал Путин.

Он также добавил, что не коментирует высказывания сотрудников Администрации Президента или Правительства, которых более 2 тысяч.

"У меня своя работа", - сказал президент РФ.

Как сообщал УНИАН, комментируя тему, касающуюся обвинений, которые были выдвинуты 13 россиянам во вмешательстве в американские выборы, Путин заявил: "Это не мои проблемы".

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Теги: #Путин про Пескова