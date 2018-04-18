Полумеры по уничтожению Telegram бесполезны: Макаревич предложил «запретить» в России электричество

Музыкант предложил Кремлю простое и эффективное решение всех его проблем с Интернетом.

Известный российский музыкант Андрей Макаревич выступил с критикой попыток заблокировать в РФ мессенджер Telegram, предложив российской власти действовать еще радикальнее - отключить в стране электричество.

«Я полагаю, если полумеры по уничтожению Telegram ничего не дают - надо действовать проще и радикальнее: вырубить к чёрту электричество в стране. А чё, валежник у народа есть, выдержат. Оставить ток только на ядерной кнопке и на телефоне в Кремле - вдруг Трамп позвонит?», - указал он в Facebook.

Как сообщал УНИАН, 16 апреля провайдеры начали блокировать доступ к мессенджеру Telegram на территории России. Роскомнадзор начал массово вносить в реестр запрещенных сайтов IP-адреса, принадлежащие провайдерам Amazon Web Services и Google.

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Блокировка мессенджера Telegram оказалась наиболее масштабной операцией Роскомнадзора по ограничению доступа к запрещенному в России интернет-ресурсу, и затронула массу сервисов, которые не имеют к Telegram никакого отношения. В черный список ведомства попали более 15 млн IP-адресов.

Частичную и временную недоступность своих сервисов испытали такие крупные компании, как Microsoft (Xbox), включая страницы с официальным ПО компании, Evernote, популярный и соблюдающий законодательство о передаче ключей шифрования мессенджер Viber, школа английского языка SkyEng, сервис курьерской доставки ''Птичка'', платежный сервис Cloudpayments и многочисленные прокси- и VPN-серверы и сервисы. Сообщалось также о сбоях в работе банков из топ-20, частных клиник и шлюзов 3-D Secure.

Telegram, при этом, продолжает функционировать: пользователи периодически получают push-уведомления с просьбой зайти в приложение для обновления настроек.