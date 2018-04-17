Война с Интернетом: в России при попытке "потопить" Telegram заблокировали более 15 миллионов IP-адресов

От блокировок Роскомнадзора пострадали Viber и Xbox, но Telegram продолжает работать.

Блокировка мессенджера Telegram оказалась наиболее масштабной операцией Роскомнадзора по ограничению доступа к запрещенному в России интернет-ресурсу, и затронула массу сервисов, которые не имеют к Telegram никакого отношения.

Об этом сообщает «Коммерсант». Отмечается, что Роскомнадзор потребовал от Apple и Google удалить Telegram из магазинов приложений этих компаний. В черный список также попали подсети, которые Telegram начал использовать для обхода блокировок, - в сумме более 15 млн IP-адресов.

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Согласно информации компании Qrator Labs, менее чем за двое суток с начала блокировки Telegram частичную и временную недоступность своих сервисов испытали такие крупные компании, как Microsoft (Xbox), включая страницы с официальным ПО компании, Evernote, популярный и соблюдающий законодательство о передаче ключей шифрования мессенджер Viber, школа английского языка SkyEng, сервис курьерской доставки ''Птичка'', платежный сервис Cloudpayments и многочисленные прокси- и VPN-серверы и сервисы. Сообщалось также о сбоях в работе банков из топ-20, частных клиник и шлюзов 3-D Secure.

Telegram, при этом, продолжает функционировать: пользователи периодически получают push-уведомления с просьбой зайти в приложение для обновления настроек.

Как сообщал УНИАН, 16 апреля провайдеры начали блокировать доступ к мессенджеру Telegram на территории России. Сегодня Роскомнадзор начал массово вносить в реестр запрещенных сайтов IP-адреса, принадлежащие провайдерам Amazon Web Services и Google.

Основатель Telegram Павел Дуров заявил, что выплатит администраторам proxy и VPN-сервисов гранты на миллионы долларов в рамках своего «Цифрового Сопротивления» - движения в защиту цифровых свобод и прогресса.