Война с Интернетом: в России при попытке "потопить" Telegram заблокировали более 15 миллионов IP-адресов

18:34, 17 апреля 2018
Наука и IT
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Иллюстрация REUTERS

Об этом сообщает «Коммерсант». Отмечается, что Роскомнадзор потребовал от Apple и Google удалить Telegram из магазинов приложений этих компаний. В черный список также попали подсети, которые Telegram начал использовать для обхода блокировок, - в сумме более 15 млн IP-адресов.  

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Согласно информации компании Qrator Labs, менее чем за двое суток с начала блокировки Telegram частичную и временную недоступность своих сервисов испытали такие крупные компании, как Microsoft (Xbox), включая страницы с официальным ПО компании, Evernote, популярный и соблюдающий законодательство о передаче ключей шифрования мессенджер Viber, школа английского языка SkyEng, сервис курьерской доставки ''Птичка'', платежный сервис Cloudpayments и многочисленные прокси- и VPN-серверы и сервисы. Сообщалось также о сбоях в работе банков из топ-20, частных клиник и шлюзов 3-D Secure.

Telegram, при этом, продолжает функционировать: пользователи периодически получают push-уведомления с просьбой зайти в приложение для обновления настроек. 

Как сообщал УНИАН, 16 апреля провайдеры начали блокировать доступ к мессенджеру Telegram на территории России. Сегодня Роскомнадзор начал массово вносить в реестр запрещенных сайтов IP-адреса, принадлежащие провайдерам Amazon Web Services и Google.

Основатель Telegram Павел Дуров заявил, что выплатит администраторам proxy и VPN-сервисов гранты на миллионы долларов в рамках своего «Цифрового Сопротивления» - движения в защиту цифровых свобод и прогресса.

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Теги: #Россия#Telegram