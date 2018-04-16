Встают с колен: в России люди за несколько секунд растащили тележки с просрочкой из супермаркета (видео)

Россияне заявляют, что не видят в этом ничего унизительного и почти все выбрасываемые магазином продукты пускают в ход.

Ролик, в котором жители российского Саратова борются за тележку с просроченными товарами из супермаркета, набирает популярность в сети.

Об этом пишет "Медиаликс".

В ролике запечатлён момент, когда работники магазина вывозят просроченную еду на тележках, чтобы выкинуть её в мусорку, а потом возвращаются обратно. Но на пути часть тележек перехватывают люди, которые специально поджидают сотрудников с просрочкой. Они толпятся над продуктами и спешно рассовывают их по своим сумкам. При этом видно, что некоторые из них одеты довольно прилично.

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Многих зрителей такое зрелище возмутило, однако, по словам саамих саратовцев, они не видят в этом ничего унизительного и почти все выбрасываемые магазином продукты пускают в ход.

Видео стало популярным в интернете после того, как его опубликовал пользователь твиттера с ником Выборная Навка, который сравнил происходящее на записи с охотой за едой во времена постапокалипсиса и назвал его удручающим. Ролик набрал почти 30 тысяч просмотров, а поделилась им почти тысяча человек.

В комментариях к видео писали, что такая картина очень типична для России, что является весьма удручающим.

Как сообщал УНИАН, РосТВ выдало кадры обстрела Луганска за атаку на Сирию. Материал «России 24» от 13 апреля сопровождался плашкой «Сирия». При этом на пятой минуте репортажа видно, что кадры дублируют видео 2015 года. В телесюжете кадры с обстрелом Луганска в феврале 2015 года начинаются с 04:20.