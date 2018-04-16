Снова прокололись: РосТВ выдало кадры обстрела Луганска за атаку на Сирию (видео)

Ролик пропагандистов о Сирии на самом деле был снят в 2015 году в Луганске.

Российский пропагандистский телеканал «Россия 24» использовал архивную видеозапись обстрела Луганска в 2015 году в сюжете про атаку на Сирию.

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На это обратили внимание пользователи сети, подтвердив это ссылкой на оригинальный ролик, опубликованный на YouTube.

Материал «России 24» от 13 апреля сопровождался плашкой «Сирия». При этом на пятой минуте репортажа видно, что кадры дублируют видео 2015 года. В телесюжете кадры с обстрелом Луганска в феврале 2015 года начинаются с 04:20.

Напомним, что это далеко не первый прокол РосТВ. Ранее российский телеканал выдал архивное видео за недавний обстрел на Донбассе.