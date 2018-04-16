В Москве украли барокамеру, в которой Гагарин тренировался к космическому полету – СМИ
В Москве неизвестные украли барокамеру, в которой тренировались Юрий Гагарин и другие советские космонавты.
Как сообщает Telegram-канал Mash, барокамеру должны были отреставрировать ко Дню Космонавтики. Реставратор Анатолий Фабричнов забрал её из Музея Космонавтики и оставил на охраняемой стоянке в Строгино. В начале апреля он вернулся за капсулой, но не смог найти ее.
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Охранники стоянки рассказали, что капсулу забрали другие лица, которые представились реставраторами. Группа из десяти человек погрузила капсулу в грузовик и скрылась. Документы охранники не проверяли.
Фабричнов уже написал заявление в полицию, но пообещал забрать, если барокамеру вернут.
Отмечается, что помимо Гагарина в капсуле тренировались Георгий Гречко, Герман Титов и другие советские космонавты. Её ценность сложно оценить в деньгах.
Отметим, барокамера используется для подготовки космонавтов к действиям в условиях искусственной атмосферы, параметры которой могут серьезно меняться в случае каких-либо нештатных или аварийных ситуаций. Космонавтов испытывают, «поднимая их на высоту» в 5 км, чтобы проверить, как они справляются с кислородным голоданием.
Напомним, в прошлом году в России на фестивале первого космонавта Юрия Гагарина назвали Алексеем. Снимок, который подписали "Алексей Гагарин", появился на экране за главной сценой фестиваля "Волгафест" в Самаре. Ошибку приметили многие посетители фестиваля; фото с баннером разлетелось по соцсетям и практически стало мемом.