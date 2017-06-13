В России легенду советской космонавтики Юрия Гагарина назвали Алексеем (фото)

В РФ на фестивале первого космонавта Юрия Гагарина назвали Алексеем.

Снимок, который подписали "Алексей Гагарин", появился на экране за главной сценой фестиваля "Волгафест" в Самаре, пишет readovka.

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Ошибку приметили многие посетители фестиваля; фото с баннером разлетелось по соцсетям и практически стало мемом. Организаторы практически сразу же признали досадную оплошность, сочтя ее опечаткой.

Даже участники обратили внимание, что организаторы допустили ошибку и назвали Гагарина Алексеем.

"Эта досадная опечатка была допущена в процессе подготовки фестиваля. Такие недочеты случаются из-за больших объемов работы. Надеемся, что эта ошибка никого не расстроила", - заявили организаторы фестиваля.