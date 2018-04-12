"Нет, не слышали": две трети россиян ничего не знают о сверхтяжелой ракете Маска Falcon Heavy

В то же время 61% россиян считают свою страну "лидером в освоении космоса".

Почти две трети россиян ничего не знают о сверхтяжелой космической ракете Falcon Heavy, которую в феврале 2018 года запустила компания Илона МаскаSpaceX.

Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного в России Левада-Центром ко Дню космонавтики.

62% респондентов заявили, что "впервые слышат" о запуске Falcon Heavy. 25% опрошенных "что-то об этом слышали", 11% - "видели в новостях", и лишь 2% участников опроса наблюдали за запуском в прямой трансляции. Наибольшую осведомленность о событии продемонстрировали жители Москвы.

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В то же время 61% россиян считают свою страну "лидером в освоении космоса".

Опрос был проведен в марте 2018 года среди 1600 граждан РФ, статистическая погрешность не превышает 3,4%.

6 февраля 2018 года при дебютном запуске сверхтяжелой ракеты-носителя Falcon Heavy на трансмарсианскую орбиту был запущен автомобиль Tesla Roadster, за рулем которого сидит манекен в скафандре. Боковые ускорители ракеты синхронно сели на площадку на суше.