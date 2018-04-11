Российский ответ Штатам: Трампа лишили звания почетного "казака" и пообещали "сжечь" его чучело

В ближайшее время так называемые "казаки" собираются торжественно сжечь чучело Трампа в Петербурге.

«Казаки» из петербургского общества «Ирбис» лишили президента США Дональда Трампа звания почетного казака на фоне обострения отношений между Россией и Америкой.

Об этом сообщает Росбалт со ссылкой на председателя «Ирбиса» Андрея Полякова.

«Когда в 2016 году прошли выборы президента США и Госдума с шампанским отмечала победу Трампа и Владимир Владимирович Путин поздравил его, мы на фоне эйфории сделали Трампа почетным членом казачьего общества. Не есаулом, а именно почетным членом. Мы пригласили нового президента США к нам в гости в казачий хутор, так как предполагалось, что в Петербурге, на родине Путина, состоится встреча с Трампом. Потом политические события начали развиваться не так радостно для нас, как хотелось. И поняв, что мы заблуждались, мы приняли решение Трампа разжаловать, исключить с позором из организации. Что и было сделано», — сказал Поляков.

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В ближайшее время «казаки» собираются торжественно сжечь чучело Трампа в Петербурге. «Обольем бензином и сожжем вместе с американским флагом», — пообещал «атаман».

По его словам, причиной таких действий стало «оскорбление государства, а это нельзя терпеть».

Тем временем, российский рубль продолжает падать третий день подряд.

Сегодня, 11 апреля, доллар поднимался до 64,77 рубля, максимума с декабря 2016 года, евро — до 80,15 рубля — максимума с марта 2016 года.

Официальный курс евро к рублю, установленный Банком России на 11 апреля, вырос на 4,97 руб., до 76,85 руб., курс доллара вырос на 3,8 руб., до 62,36 руб.

6 апреля управление по контролю за иностранными активами Государственного казначейства Соединенных Штатов Америки ввело санкции против 7 российских олигархов и 12 компаний, которыми они владеют, и еще 17 российских высших должностных лиц.