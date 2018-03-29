Секс-скандал в российской школе: учительницу уличили в связи с 10-классницей (фото)
В Новгородской области РФ учительницу биологии, завуча Ирину Сергеевну уличили в связи с 10-классницей Лерой.
Как сообщает в своем Telegram-канале Mash, девочка - любимчик педагога, у обеих в соцсетях общие фото, признания в любви и трепетные чувства.
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Но анонимы прислали Лериной маме откровенные скрины якобы из сторис учительницы. Десятиклассница и Ирина Сергеевна утверждают, что эта фотография - фотошоп.
Так, учительница говорит, что у нее нет такого белья, а рубаха - "непонятная, мужская". А девочка утверждает, что грудь на фотографии "не ее размера вообще".
Данной историей заинтересовался Следственный комитет РФ, начата доследственная проверка.
"Проводятся мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего и соответствие изложенной информации действительности. В случае подтверждения информации о половой связи педагога и подростка будет незамедлительно принято решение о возбуждении уголовного дела", — прокомментировали в ведомстве.
Как сообщал УНИАН, в России учитель одной из петербургских школ написала слово "дурак" на лбу восьмилетнего школьника.