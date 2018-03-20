В Москве загорелся мужчина, бросавший под зданием российского Совфеда "коктейли Молотова"

Пострадавший получил серьезные ожоги, его доставили в больницу.

В центре Москвы, перед зданием Совета Федерации РФ мужчина получил серьезные ожоги, бросая "коктейли Молотова" в сторону стоящих под Совфедом автомобилей.

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Как сообщает Telegram-канал Mash, мужчину удалось потушить, однако он получил серьезные ожоги. Его увезли в больницу. Мужчина, при этом, отказывался говорить с врачами и полицейскими.

Отмечается, что пострадавший - житель Москвы Сергей Прибалов. По словам очевидцев, перед тем как загореться, Прибалов выкрикнул, что «давно готовился к этому».

Записи с камер наблюдения, тем временем, помогли установить, что мужчина бросал коктейли Молотова в сторону стоящих возле Совфеда автомобилей. Одна из бутылок отскочила обратно и подожгла его самого.

В сентябре прошлого года сообщалось, что в Красноярском крае РФ несколько человек подожгли помещение, которое "Единая Россия" арендует для своего штаба.