В РФ подожгли штаб "Единой России"
В результате пожара сгорела оргтехника, мебель и другие предметы, которые были предназначены для избирательной кампании в городе.
В Красноярском крае несколько человек подожгли помещение, которое "Единая Россия" арендует для своего штаба.
Об этом сообщает пресс-служба партии "ЕР".
Согласно сообщению, штаб в г.Назарово, который подожгли, расположен в одноэтажном здании.
По информации "Единой России", группа людей выбила окно, бросила внутрь покрышки, облил их горючей смесью и подожгла. Охранник вызвал полицию. По его словам, нападавшие кричали "Передайте привет "Единой России".
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В результате пожара сгорела оргтехника, мебель и другие предметы, которые были предназначены для избирательной кампании в городе. Пострадавших в результате инцидента нет.
Как заявил представитель партии Алексей Додатко, инцидент имеет "политическую подоплеку".
Правоохранительные органы начали доследственную проверку.
Как известно, 10 сентября состоятся выборы в городской совета.Назарове.