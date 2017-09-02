В РФ подожгли штаб "Единой России"

В Красноярском крае несколько человек подожгли помещение, которое "Единая Россия" арендует для своего штаба.

Об этом сообщает пресс-служба партии "ЕР".

Согласно сообщению, штаб в г.Назарово, который подожгли, расположен в одноэтажном здании.

По информации "Единой России", группа людей выбила окно, бросила внутрь покрышки, облил их горючей смесью и подожгла. Охранник вызвал полицию. По его словам, нападавшие кричали "Передайте привет "Единой России".

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В результате пожара сгорела оргтехника, мебель и другие предметы, которые были предназначены для избирательной кампании в городе. Пострадавших в результате инцидента нет.

Как заявил представитель партии Алексей Додатко, инцидент имеет "политическую подоплеку".

Правоохранительные органы начали доследственную проверку.

Как известно, 10 сентября состоятся выборы в городской совета.Назарове.