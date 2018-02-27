Российские военные «уронили» при погрузке самоходную гаубицу «Акация» (видео)

18:03, 27 февраля 2018
Русский міръ
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Российские военные уронили САУ &quot;Акация&quot; / скриншот - Youtube, ислам саипов

Читайте такжеВ сети показали, как российский солдат сжег дорогой БТР из-за обеда на костре (видео)Один из очевидцев инцидента снял происходящее на видео. Комментируя свою неудачу, российские военнослужащие активно используют ненормативную лексику.

Как сообщалось в январе этого года, во время учений на Чебаркульском полигоне в Челябинской области РФ погиб солдат-срочник.

Сообщалось, что Механик-водитель танка получил несовместимые с жизнью травмы в результате грубого нарушения требований безопасности в ходе плановых занятий по вождению боевых машин

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Теги: #Россия#российские военные