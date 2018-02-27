Российские военные «уронили» при погрузке самоходную гаубицу «Акация» (видео)

Бронетехника перевернулась при попытке заехать на транспортер.

В Черняховске (Калининградская область РФ) российские военные не справились с погрузкой самоходной артиллерийской установки 2СЗ "Акация" на транспортер – техника упала с прицепа, завалилась на бок и перевернулась.

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Как сообщалось в январе этого года, во время учений на Чебаркульском полигоне в Челябинской области РФ погиб солдат-срочник.

Сообщалось, что Механик-водитель танка получил несовместимые с жизнью травмы в результате грубого нарушения требований безопасности в ходе плановых занятий по вождению боевых машин