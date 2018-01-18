Под Челябинском танк задавил солдата

17:10, 18 января 2018
Русский міръ
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Утверждается, что механик-водитель танка получил несовместимые с жизнью травмы в результате грубого нарушения требований безопасности. 

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Во время учений на Чебаркульском полигоне в Челябинской области РФ погиб солдат-срочник.

Об этом со ссылкой на пресс-службу Центрального военного округа РФ сообщает «АиФ-Челябинск». Отмечается, что ЧП произошло в среду, 17 января.

«Механик-водитель танка получил несовместимые с жизнью травмы в результате грубого нарушения требований безопасности в ходе плановых занятий по вождению боевых машин, - указали в ЦВО.

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Отмечается, что с 16 по 18 января на Чебаркульском полигоне проходит так называемый «Танковый биатлон» Армейских международных игр-2018. В ходе конкурса экипажи танков Т-72Б-3 ВС РФ выполняют тренировочные заезды.

В сентябре прошлого года сообщалось, что В России на военных учениях при проведении стрельб из танка один военный погиб, пятеро ранены.

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Теги: #танк#Россия#Челябинск