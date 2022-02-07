Как сделать отбивные из свинины и какой маринад выбрать, чтобы мясо было нежным - узнайте на УНИАН.

Аппетитное свиное мясо часто выбирают хозяйки для приготовления различных блюд. Цена полностью соответствует качеству, а несложные рецепты помогают сделать из любой части тушки удивительное блюдо. УНИАН разобрался, как замариновать отбивные из свинины и в чем секрет нежного мяса.

Ранее мы говорили о том, что приготовить из свинины на второе, а сегодня делимся рецептами отбивных и лучшими вариациями маринадов. Вы можете использовать те, что указаны в рецептах, или выбрать один из представленных на картинке.

Свиные отбивные - рецепт в кляре

Свиная вырезка - 500 г

Яйцо куриное - 3 шт.

Чеснок (по желанию) - 2-4 зубчика

Соль - 1-2 ч.л

Черный молотый перец - 1-2 ч.л

Растительное масло - 6 ст.л

Мука пшеничная - 10 ст.л

Сметана - 3 ст.л

Мясо вымыть, обсушить, разрезать на порционные куски толщиной в 1 см. Отбить молотком с обеих сторон, посолить, поперчить. Сделать кляр: яйца разбить в тарелку, добавить сметану, и измельченный чеснок. Взбить венчиком.

Свиные отбивные обвалять в муке, затем обмакнуть в кляре. Жарить на разогретой сковороде, смазанной растительным маслом, с каждой стороны по 5 минут.

Свиные отбивные в панировке

Свинина (ошеек) - 400 г

Яйцо крупное - 1 шт. (или 2 шт. средних)

Чеснок - 4 зубчика

Сухари панировочные - 80 г

Масло растительное - 60 мл

Соль - 0,5 ч.л

Перец чёрный молотый – 1/3 ч.л

Свинину промыть, обсушить, нарезать на порционные куски. Отбить молотком с двух сторон, в миске соединить яйца, соль и перец. Чеснок пропустить через пресс, добавить в миску, массу перемешать до однородности. Куски свинины опустить в яичную смесь и перемешать так, чтобы масса полностью покрывала отбивные.

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Емкость накрыть крышкой, поставить в холодильник на 4-5 часов или на ночь. По истечение этого времени достать мясо, обвалять каждый кусок в панировочных сухарях. На сковороде разогреть масло, жарить отбивные на среднем огне по 5 минут с каждой стороны.

Свиные отбивные под сливочно-грибным соусом

Свинина (корейка без кости) - 500 г

Шампиньоны - 150 г

Лук репчатый - 130 г (1 шт.)

Сливки - 200 мл

Кетчуп чили - 1 ст. ложка

Чеснок сушеный - 0,5 ч.л

Паприка молотая - 0,5 ч.л

Базилик сушеный - 0,5 ч.л

Соль - по вкусу

Перец черный молотый - по вкусу

Масло подсолнечное - 60 мл

Свиную тушку нарезать на порционные куски, каждый кусочек несколько раз проткнуть вилкой. Переложить свинину в миску, посолить, поперчить, добавить паприку и сушеный чеснок. Влить немного подсолнечного масла, перемешать и оставить мариноваться минимум на 30 минут.

Разогреть сковороду, выложить на нее отбивные. Обжаривать на сильном огне с каждой стороны по 5 минут. Грибы очистить, но не мыть. Репчатый лук мелко нарезать. Выложить отбивные в форму для запекания, накрыть фольгой и отставить в сторону. Разогреть духовку до 170°C.

Читайте такжеТоп простых соусов для свинины: 9 удивительно вкусных рецептовЕще раз смазать сковороду маслом, выложить на нее грибы и лук. Жарить на сильном огне 5-6 минут, затем добавить сливки, базилик, соль, черный перец и кетчуп. Соус перемешать и довести до кипения. Залить мясо, накрыть фольгой и запекать в духовке 40 минут.

Свиные отбивные с ананасами

Свинина (балыковая часть) - 1 кг

Ананас консервированный - 340 г (из 1 банки)

Кукуруза консервированная - 3 ст.л.

Лук сладкий (ялтинский) - 1 шт.

Сыр твердый - 300 г

Масло растительное - 20 г (для смазывания пергамента)

Соль - по вкусу

Перец черный молотый - по вкусу

Свиное мясо вымыть, обсушить, нарезать на куски и отбить с двух сторон молотком. В конце посолить и поперчить. Выложить в миску ананас, нарезанный кусочками, и репчатый лук. Добавить кукурузу, перемешать.

Смазать пергамент маслом, выложить отбивные. Сверху добавить начинку и тертый сыр. Запекать отбивные в духовке при 200°C 20-25 минут.

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