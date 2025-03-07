Кондитер поделилась рецептом торта, который готовится без масла.

Кондитер и основательница Scientifically Sweet Кристина Марсильезе поделилась рецептом и раскрыла лучший способ гарантировать, что шоколадный торт выйдет более насыщенным и кремовым, пишет express.co.uk.

"Один из секретов лучшего рецепта влажного шоколадного торта - это сметана, - отметила она. - Сметана придает молочные оттенки и насыщенный вкус, которых не хватает тортам на основе масла".

Кондитер объяснила, что сметана связывает больше влаги в тесте для торта, в результате чего получается более тающая во рту текстура, которая на вкус абсолютно восхитительна.

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Шоколадный торт - рецепт

Чтобы приготовить насыщенный шоколадный торт, вам понадобится:

250 г обычной муки,

200 г сахарной пудры,

110 г светло-коричневого сахара,

55 г какао-порошка,

одна чайная ложка разрыхлителя,

одна чайная ложка соды,

два больших яйца,

одна чайная ложка чистого ванильного экстракта,

140 мл горячего кофе,

180 мл жирной сметаны,

120 мл растительного масла.

Способ приготовления:

Для начала разогрейте духовку до 175 °C. Слегка смажьте маслом две круглые формы для торта и застелите их бумагой для выпечки.

Используйте сито, чтобы просеять муку, какао-порошок, разрыхлитель и соду в большую миску. Добавьте оба вида сахара и соль, затем хорошо перемешайте.

В отдельную миску среднего размера добавьте яйца, сметану и ванильный экстракт. Хорошо перемешайте, а затем вылейте в миску с сухими ингредиентами.

Используйте ручной миксер или деревянную ложку, чтобы смешать все вместе, пока у вас не получится гладкое, густое и хорошо смешанное тесто для торта.

Затем медленно влейте горячий кофе. Постарайтесь добавлять его постепенно в два приема, чтобы попытаться избежать образования комков, затем перемешайте все.

Равномерно разделите тесто для торта между подготовленными формами для торта и поставьте в духовку на 30 минут.

После того, как вы достанете коржи из духовки, оставьте их в формах на 15 минут, прежде чем вынуть их и положить на решетку для полного остывания.

Когда коржи остынут, смажьте их глазурью. Ее можно приготовить самостоятельно или использовать купленную.

Напомним, ранее известный кулинар поделилась рецептом королевского бисквита "Виктория".

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