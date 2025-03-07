Кондитер и основательница Scientifically Sweet Кристина Марсильезе поделилась рецептом и раскрыла лучший способ гарантировать, что шоколадный торт выйдет более насыщенным и кремовым, пишет express.co.uk.
"Один из секретов лучшего рецепта влажного шоколадного торта - это сметана, - отметила она. - Сметана придает молочные оттенки и насыщенный вкус, которых не хватает тортам на основе масла".
Кондитер объяснила, что сметана связывает больше влаги в тесте для торта, в результате чего получается более тающая во рту текстура, которая на вкус абсолютно восхитительна.
Шоколадный торт - рецепт
Чтобы приготовить насыщенный шоколадный торт, вам понадобится:
- 250 г обычной муки,
- 200 г сахарной пудры,
- 110 г светло-коричневого сахара,
- 55 г какао-порошка,
- одна чайная ложка разрыхлителя,
- одна чайная ложка соды,
- два больших яйца,
- одна чайная ложка чистого ванильного экстракта,
- 140 мл горячего кофе,
- 180 мл жирной сметаны,
- 120 мл растительного масла.
Способ приготовления:
Для начала разогрейте духовку до 175 °C. Слегка смажьте маслом две круглые формы для торта и застелите их бумагой для выпечки.
Используйте сито, чтобы просеять муку, какао-порошок, разрыхлитель и соду в большую миску. Добавьте оба вида сахара и соль, затем хорошо перемешайте.
В отдельную миску среднего размера добавьте яйца, сметану и ванильный экстракт. Хорошо перемешайте, а затем вылейте в миску с сухими ингредиентами.
Используйте ручной миксер или деревянную ложку, чтобы смешать все вместе, пока у вас не получится гладкое, густое и хорошо смешанное тесто для торта.
Затем медленно влейте горячий кофе. Постарайтесь добавлять его постепенно в два приема, чтобы попытаться избежать образования комков, затем перемешайте все.
Равномерно разделите тесто для торта между подготовленными формами для торта и поставьте в духовку на 30 минут.
После того, как вы достанете коржи из духовки, оставьте их в формах на 15 минут, прежде чем вынуть их и положить на решетку для полного остывания.
Когда коржи остынут, смажьте их глазурью. Ее можно приготовить самостоятельно или использовать купленную.
Напомним, ранее известный кулинар поделилась рецептом королевского бисквита "Виктория".