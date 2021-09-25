УНИАН выяснил, почему стреляет растительное масло и как жарить на сковороде, чтобы не брызгало масло.

Как жарить без брызг, периодически задумывается каждая хозяйка. Ведь после такой готовки приходится долго отмывать кухню. Да и самой можно пострадать, если масло попадет на голую кожу: ожоги от подсолнечных брызг пусть и маленькие, но очень болезненные.

УНИАН выяснил, почему стреляет растительное масло и как жарить на сковороде, чтобы не брызгало масло.

Почему стреляет растительное масло

Читайте такжеПочему капуста не получается хрустящей и можно ли есть мягкую капустуВсё дело в остатках воды на поверхности жарочной посуды. Вода и масло ведь не спешиваются. А, нагреваясь и испаряясь, вода и провоцирует масляную "канонаду".

Иногда причиной может стать и некачественное масло или мясо: если в самом масле или куске мяса много влаги.

Что делать, если сильно стреляет масло

Жарить на изначально сухой поверхности. Если повар по какой-то причине в сухости своей сковороды не уверен, то есть еще один проверенный способ, как жарить без брызг в домашних условиях (его очень рекомендуют кулинарные форумы).

Для этого масло нужно нагревать на слабом, а не на сильном огне, предварительно закрыв посуду крышкой, чтобы брызги остались внутри и не разлетелись по кухне. То есть в этом случае стрелять масло всё равно будет – но не так сильно, а последствия будут минимизированы за счет крышки.

Постепенно вода испарится, и масло перестанет стрелять. О том, что масло нагрелось – просигнализирует легкий дымок над поверхностью масляной пленки.

Если есть подозрение, что кусок мяса попался слишком влажный (иногда инъекцию воды в мясо вводят недобросовестные производители или продавцы), то такой продукт лучше заранее обсушить на бумажном полотенце. А после – обжаривать постепенно, то есть готовить, по возможности, на как можно более маленьком огне (разумеется, не впадая в крайность).

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Автор: Диана Беловодская