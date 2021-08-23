Часто бывает так, что вся еда уже надоела, и что готовить - непонятно

Многообразие блюд кружит голову, цены в магазинах кусаются, а усталость после работы совершенно не пробуждает желание стоять у плиты. Но в те вечера, когда есть время и вдохновение, можно порадовать себя каким-нибудь необычным и вкусным блюдом.

Ранее мы рассказывали о том, что приготовить на завтрак, а сегодня поделимся рецептами сытного и недорогого ужина.

Что приготовить на ужин на сковороде - Гедлибже с курицей

целая курица - 1 шт или 8 куриных ножек;

сметана - 4 ст.л;

репчатый лук 1-2 шт;

чеснок - 1-2 зубчика;

вода или куриный бульон - 200 мл;

подсолнечное масло - 2 ст.л;

пшеничная мука - 0.5 ст.л;

паприка молотая - 1 ч.л;

сушеный базилик - 1 ч.л;

соль, перец, зелень - по вкусу.

На раскаленную сковороду, смазанную маслом, выложить курицу или кусочки курицы. Лук нарезать маленькими кусочками, добавить к курице. Пару минут обжарить, затем добавить измельченный чеснок.

Приготовить соус: в кипятке или бульоне развести сметану и муку. Залить курицу соусом, довести до кипения. Всыпать соль, перец, паприку и базилик. Перемешать и тушить до готовности около 20 минут. Готовое блюдо посыпать зеленью и подавать к столу.

Паста "Карбонара" - как приготовить блюдо

спагетти - 400 гр;

грудинка варено-копченая - 200 гр;

яйцо - 1 шт;

желтки - 3 шт;

пармезан - 75 гр;

масло сливочное - 2 ст.л;

масло оливковое - 1 ст.л;

чеснок - 2 зубчика;

соль, перец - по вкусу.

Грудинку нарезать мелкими кубиками, обжарить на сливочном масле (использовать 1 ст.л). Чеснок раздавить ножом, добавить к грудинке. Жарить мясо 10 минут, в конце убрать чеснок.

Читайте такжеРумяные куриные котлеты: как приготовить вкусное блюдоВскипятить воду, добавить в нее 1 ст.л соли, 1 ст.л оливкового масла, положить спагетти. Макароны варить так, как указано на упаковке. У трех яиц отделить белки от желтков, 3 желтка и 1 яйцо с белком вылить в миску. Посолить, поперчить, взбить венчиком, добавить тертый сыр и перемешать.

Спагетти откинуть на дуршлаг, оставив 1.5 стакана воды. Спагетти добавить к грудинке, положить 1 ст.л сливочного масла и влить яично-сырную смесь. Перемешать, постепенно влить 1.5 стакана воды из-под спагетти. Постоянно помешивать, чтобы сырые яйца не свернулись. Подавать пасту, посыпав натертым сыром.

Что приготовить на ужин в духовке - заливной пирог с яйцами и зеленью

Для этого рецепта понадобится пергаментная бумага

мука - 100 гр;

масло сливочное - 50 гр;

кефир - 100 мл;

яйца - 3 шт;

разрыхлитель - 1 ч.л;

рис - 30 гр;

зеленый лук - 30 гр;

соль, перец - по вкусу.

Промыть рис несколько раз, всыпать его в кипящую подсоленную воду, варить 13 минут. В это же время поставить вариться 2 яйца. После готовности отбросить рис на дуршлаг, переложить в миску и оставить остывать. Яйца очистить, мелко нарезать. Лук помыть, мелко нарезать. Соединить ингредиенты в миске, посолить, поперчить, перемешать.

Читайте такжеЧто приготовить из сосисок: 4 необычных рецепта для гурмановРазогреть духовку до 180°C. В отдельной миске взболтать 1 яйцо с щепоткой соли. Сливочное масло растопить на водяной бане или в микроволновке, добавить к яйцу. Кефир комнатной температуры влить туда же. Смесь перемешать до однородности. Муку просеять с разрыхлителем и добавить к яичной массе, замесить тесто. По консистенции должно быть похоже на тесто для оладий.

Дно формы для выпечки застелить пергаментом, выложить половину теста. Сверху равномерно распределить начинку, затем вылить вторую часть теста. Выпекать 35 минут при 180°C. Готовый пирог достать из духовки, подавать остывшим.

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Автор: Кристина Кащавцева