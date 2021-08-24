Что делать, если вздулась крышка на банке с огурцами, можно ли есть такое блюдо, если вздулась банка с огурцами – выяснил УНИАН.

Пора консервирования в самом разгаре. Заготовки на зиму делаются одна за другой. И, само собой, самая популярная в наших краях консервация – это маринованные огурцы. Сладкие и хрустящие огурчики – отменная закуска под праздничный алкоголь и пикантный ингредиент в самые популярные новогодние салаты.

Вот только что сделать, если надулись банки с огурцами? Почему вообще мутнеют и взрываются огурцы и как это исправить – разобрался УНИАН.

Почему взрываются банки с солеными огурцами

Всему виной микробы. По этой же причине – попадание в блюдо грязи и вредных микроорганизмов – мутнеет рассол в огурцах. Гораздо реже причиной мутного рассола становится неправильный рецепт: если хозяйка, например, решила использовать йодированную соль вместо обычной или лимонную кислоту вместо уксуса, как прописано в рецепте.

Что касается микробов, то они могли остаться как на стенках стеклянной банки, так и на самих овощах или пряностях (на соцветиях того же укропа, что добавляют в классические маринованные огурцы). Грязь может остаться и на листьях хрена или вишни, попасть в рассол вместе с лаврушкой или чесноком.

Поэтому, если вы решили приготовить огурцы, которые не взрываются, надо:

стерилизовать тару очень тщательно;

пряности оставить отмокать в холодной воде подольше (хотя бы на полчаса);

скрупулёзно мыть овощи (тоже можно потом оставить отмокать в холодной воде, причем даже на всю ночь);

не использовать в консервации мягкие плоды огурцов: подпорченные мягкие плоды часто и являются причиной, почему стреляют банки с огурцами.

Что можно сделать с огурцами, которые взорвались

Первый вариант:

Огурцы промыть под проточной водой низкой температуры и оставить в чистой холодной воде примерно на пятнадцать-двадцать минут. Рассол дважды перекипятить или сварить свежий. Закрыть огурцы в обновленном рассоле по второму кругу и закатать банки.

Второй вариант:

Помутневший рассол слить и прокипятить в течение пяти-восьми минут. Сами огурцы в это время держать в крутом кипятке так, чтобы тот полностью покрывал овощи. В перекипяченный рассол добавить пару ложек уксуса. Слить кипяток – и снова залить огурцы обновленным рассолом. Плотно закатать.

Если огурцы забродили, то подойдет второй вариант с небольшим нюансом: в этом случае рассол готовят новый, но уксуса туда добавляют на пару ложек больше.

Можно ли есть мутные огурцы, если банка вздулась

Без дополнительной обработки – однозначно нет. В самом лучшем случае это грозит расстройством желудка, но могут быть и более серьезные последствия.

Употреблять в пищу можно только те плоды, которые не размягчились, у которых сохранился нормальный запах и цвет. Неповрежденные огурцы можно добавлять в рассольник или солянку, например – то есть в блюда, где они пройдут дополнительную термическую обработку.

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Автор: Диана Беловодская