Настоящий узвар на Рождество готовится из сушеных фруктов и ароматного изюма.

Узвар - это компот из сухофруктов, традиционный украинский напиток на Рождество и Крещение, а также на рождение ребенка. Хотя и в любой другой день он очень вкусный. Узваром по традиции заправляется кутья на Рождество. Сухофрукты и ягоды в его составе символизируют плодородие и сладкую жизнь.

Как сварить вкусный узвар - важные нюансы

Традиционно узвар варят из засушенных яблок и груш. Ранее мы рассказывали, как сушить сухофрукты в домашних условиях, но если не успели это сделать, то готовые смеси для узвара можно купить в магазине.

Помимо сушёных яблок и груш в напиток добавляют изюм, курагу, черносливы, сушеную вишню или свежие сливы. Перед варкой все фрукты промывают несколько раз и замачивают на 10 минут. Потом эту воду сливают и наливают свежую.

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Варят узвар в такой последовательности: сначала кладут в воду засушенные яблоки, через 5 минут груши, ещё через несколько минут - изюм, чернослив и другие ингредиенты. Такой порядок ингредиентов придаст напитку удивительный аромат. Для лучшего аромата после закипания в напиток можно добавить мед, лимонный сок, корицу и другие специи.

Узвар на Рождество

Ингредиенты:

вода - 3 л;

яблоки сушеные - 200 г;

груша сушеная - 200 г;

чернослив - 100 г;

изюм - 100 г;

мед - 4-5 ст.л.

Все фрукты разложить по отдельным емкостям и тщательно промыть. Залить теплой водой на 10 минут, слить воду и промыть снова. Затем налить в кастрюлю 3 л воды и добавить сушеные яблоки. Включить средний огонь на плите. Через 5 минут добавить в воду груши, затем ещё через несколько минут добавить изюм и чернослив. Довести узвар до кипения и сразу выключить.

В горячий узвар добавить мед по вкусу. Ранее мы писали, можно ли нагревать мед и почему это не вредно. Остудить узвар до комнатной температуры и заправить напитком кутью, или просто выпить.

Простой узвар с лимоном

Ингредиенты:

вода - 3 л;

смесь сухофруктов - 600 г;

лимон - 1/3 шт.;

сахар - 250 г (1 стакан).

Сухофрукты залить теплой водой и оставить на 20 минут, чтобы они слегка размякли. Слить воду и налить 3 л новой воды. Поставить узвар на средний огонь. Когда вода нагреется, всыпать сахар. Его можно использовать больше или меньше по вашему вкусу. После закипания добавить в узвар целую треть лимона и выключить огонь. Оставить напиток остывать под закрытой крышкой.

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