Заварные блины с добавлением кипятка получаются тонкими и ажурными.

Заварные блины готовятся с добавлением кипятка, из-за чего мука сразу заваривается. Тесто становится наполовину готовым и эластичным, не рвется и не прилипает при жарке. Такие изделия почти у всех получаются с первого раза. Если от одного описания захотелось приготовить заварные блины - рецепт обязательно вам понравится.

Заварные блины на кипятке и молоке

Ингредиенты:

молоко - 200 мл;

вода (кипяток) - 200 мл;

мука - 130 г;

яйца - 2 шт.;

сахар - 2 стол. л.;

подсолнечное масло - 2 стол. л.;

щепотка соли.

Молоко и яйца заранее достаньте из холодильника, чтобы они были комнатной температуры. Так они лучше соединятся в тесте. В большой емкости взбейте яйца с сахаром и щепоткой соли. Затем влейте молоко и подсолнечное масло.

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Заранее просеянную муку постепенно всыпьте в тесто и тщательно перемешайте, чтобы не было комочков. Если готовите заварные блины на кефире, то добавьте в тесто щепотку соли.

Затем очень тонкой струйкой вливайте кипяток в тесто, одновременно замешивая его блендером или венчиком. Не вливайте всю воду сразу, иначе яйца свернутся.

Сковородку хорошенько разогрейте и один раз смажьте маслом. Пожарьте блины по 1-2 минуты с каждой стороны. Нежные заварные блины на кипятке готовы - подавайте с любой начинкой.

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