Встреча может состояться на полях Генассамблеи ООН в Нью-Йорке.

Президент США Дональд Трамп, вероятно, встретится с украинским лидером Владимиром Зеленским на следующей неделе для обсуждения мирных инициатив. Как пишет Barron's, об этом заявил госсекретарь США Марко Рубио, подчеркнув, что Трамп всё ещё надеется выступить посредником в мирном соглашении между Киевом и Москвой.

Трамп провёл "несколько телефонных звонков с Путиным, несколько встреч с Зеленским, в том числе, вероятно, (проведет встречу) на следующей неделе в Нью-Йорке", где лидеры соберутся на Генеральную Ассамблею ООН, сообщил Рубио.

Напомним, 80-я сессия Генеральной Ассамблеи ООН пройдет 22-26 сентября.

"Он продолжит попытки. Если мир возможен, он хочет его достичь", — сказал госсекретарь США.

В то же время он предостерег, что в какой-то момент "президент может прийти к выводу, что это невозможно. Он пока не достиг этой точки, но может достичь её".

Рубио также подчеркнул, что Трамп единственный, кто может выступить посредником в этом конфликте, поскольку может говорить не только с Зеленским, но и с Путиным, и с европейцами.

"Если он каким-то образом отстранится от этого или введёт санкции против России и скажет: "С меня хватит", то в мире не останется никого, кто мог бы стать посредником в этом деле", — сказал Рубио.

Трамп и война в Украине

Ранее Трамп заявил, что завершить войну в Украине оказалось сложнее, чем он ожидал из-за "непостижимой ненависти" Путина и Зеленского. Он также допустил, что для того, чтобы переговоры между Зеленским и Путиным состоялись, ему придетя принять в них участие.

В свою очередь Владимир Зеленский призвал Трампа занять "чёткую позицию" в отношении прекращения войны в Украине и санкций против России. Он также отметил, что у Трампа достаточно сил, чтобы заставить Путина его бояться.

