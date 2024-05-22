Вводится модульная система преподавания, где каждый модуль - отдельная важная тема: домедицинская помощь, гражданская защита, информационная безопасность

Верховная Рада Украины приняла закон по совершенствованию системы начальной общевойсковой подготовки.

"Парламент принял в целом №11092 по совершенствованию системы начальной общевойсковой подготовки. За - 297", - сообщил в своем Telegram-канале народный депутат от "Голоса" Ярослав Железняк.

Так, рассказал депутат, вместо допризывной подготовки предлагается ввести начальную общевойсковую подготовку. Она реализуется на третьем уровне полного общего среднего образования и проводится в учреждениях общего среднего, профессионального (профессионально-технического), профессионального предвысшего, высшего образования и других учебных заведениях, имеющих лицензию на осуществление образовательной деятельности на соответствующем уровне полного общего среднего образования, путем преподавания учебного предмета "Защита Украины" и осуществления мероприятий, направленных на военно-патриотическое воспитание.

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Программы по учебному предмету "Защита Украины" разрабатываются и утверждаются Министерством образования и науки Украины по согласованию с Министерством обороны.

В то же время, как отмечается на сайте "Слуги народа", народный депутат от фракции "СН", член Комитета ВР по вопросам образования, науки и инноваций Роман Грищук, который является инициатором законопроекта, отметил, что этот закон поможет усовершенствовать начальную общевойсковую подготовку и актуализировать ее содержание.

"Сейчас существуют два понятия, определяющие систему подготовки, - допризывная и начальная общевойсковая подготовка, которые противоречат друг другу. Законопроект объединяет эти два понятия, то есть устраняет коллизию", - пояснил он.

Кроме того, добавил депутат, изменения позволят актуализировать подзаконные нормативные акты, которые до сих пор разделяют девушек и парней при изучении предмета "Защита Украины" и ограничивают обучение женщин в учреждениях высшего образования, которые хотят преподавать предмет.

Среди прочего, законопроектом вводится модульная система преподавания. Каждый модуль - отдельная важная тема: домедицинская помощь, гражданская защита, информационная безопасность.

Также убираются устаревшие темы, такие как строевая подготовка. Зато больший акцент делается на понимание важности защиты своего государства и изучение новых технологий, которые используются в современной войне. Предусматривается возможность привлекать ветеранов, а также общественные и ветеранские организации к преподаванию предмета или отдельных модулей.

"Правительство выделило 1,74 млрд гривен для обновления центров "Защиты Украины", закупки оборудования и интерактивных тиров. Повышение квалификации учителей", - отметил Грищук.

Обучение в Украине в условиях войны

Как сообщал УНИАН, ранее МОН обновило рекомендации для учебных заведений на 2024/25 учебный год из-за российских обстрелов критической инфраструктуры.

В частности, среди рекомендаций для учреждений высшего образования и профессионального предвысшего образования - по возможности начать 2024/2025 учебный год в первой половине августа 2024 года. Это касается образовательных программ всех уровней и всех соискателей, кроме студентов первых курсов. Кроме того - использовать субботние дни как рабочие в теплые месяцы года.

Учреждениям профессионального (профессионально-технического) образования рекомендуют, в частности, если возможно, начать учебный год раньше 1 сентября для учащихся П(ПТ)О второго и третьего курсов, и также использовать субботние дни как рабочие в теплые месяцы года.

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