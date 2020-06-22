На Путина готовится покушение на параде?

Василий Рыбников

Нетрудно предположить, что заокеанские спецслужбы готовят покушение на президента России Владимира Путина на предстоящем параде по случаю Вяличайшей Победы 24 Июня. Особый цинизм злоумышленников заключается в том, что преступление планируется осуществить руками убеленных сединами ветеранов, для которых, к сожалению, не составит ни малейшего труда подобраться к жертве вплотную.

Считается, что последней каплей, переполнившей чашечку терпения западных спецслужб, стала вышедшая на днях статья Владимира Путина «75 лет Великой Победы: общая ответственность перед историей и будущим», перепечатанная всеми газетами Земли, особенно России, несмотря на отчаянные попытки цензуры со стороны мирового правительства. В считанные дни этот фундаментальный исторический труд величайшего мыслителя планеты был переведен на все языки мира, став новой Библией для народов, и потряс сами устои капиталистического гомообщества своей неприкрытой правдой.

Из статьи Путина угнетенные народы Запада с огромным удивлением узнали о том, что Вторую мировую войну развязала агрессивная Польша, напавшая сразу на две миролюбивые страны - Германию и СССР для того, чтобы, покорив их, урвать себе вожделенную территорию Чехии с целью убить там как можно больше евреев, но не тут-то было; что мудрый Сталин с самого начала предупреждал Европу, чтобы та прекратила заключать с Гитлером позорные пакты Молотова-Риббентропа, но тоже не тут-то было, и лишь неглупые республики Балтии сообразили вовремя самоаннексироваться в Россию, благодаря чему сохраняли независимость вплоть до распада СССР; что Гитлер лично копошился в ногах у Сталина, умоляя вступить с ним в военный союз или хотя бы распилить на двоих агрессивную Польшу, но Сталин лишь брезгливо оттолкнул его сапогом и вынужденно разделил с ним Польшу только для того, чтобы потом не воевать с этим дураком на своей территории, что ему, как известно, блестяще удалось; что Америка вела с Россией гибридную войну руками Гитлера и Бандеры (хотя это, строго говоря, уже давно не новость).

Примечательно, что самые верные соратники Путина по Вяликой Победе мгновенно что-то почуяли и стали один за другим отказываться от посещения главного события года, боясь, как бы заодно и им, чего доброго, не прилетело.

Таким образом, заокеанские фальсификаторы истории поняли, что Путин слишком много знает, и с этим надо срочно что-то решать раз и навсегда. Нетрудно предположить, что убить Истинного Хранителя исторической памяти человечества было решено на предстоящем параде по случаю переноса 9 мая на 24 июня. Примечательно, что самые верные соратники Путина по Вяликой Победе мгновенно что-то почуяли и стали один за другим отказываться от посещения главного события года, боясь, как бы заодно и им, чего доброго, не прилетело: в частности, президенты Азербайджана и Чехии, а также премьер-министр Армении туманно сослались на «ситуацию с коронавирусом», а достойнейший Туркменбаши, непредусмотрительно победивший эту удобную во всех отношениях болезнь своим указом еще зимой, и вовсе заявил, что у него как раз, к сожалению, будет день рожденья, столик уже заказан, какой такой парад-шмарад, не видишь, мы кушаем.

Спецслужбы России давно раскрыли коварный замысел мировой закулисы заразить Путина коронавирусом, подослав к нему на параде ковидного ветерана.

Без сомнения, все они понимают, что Владимир Владимирович этого им не забудет, не простит, но они ошибочно рассчитывают на то, что уже совсем скоро мстить им будет некому.

Просчитались, мерзавцы. Спецслужбы России давно раскрыли коварный замысел мировой закулисы заразить Путина коронавирусом, подослав к нему на параде ковидного ветерана. Все ветераны давно сданы в секретный санаторий для опытов; ходят слухи, что троих особо заразных уже выявили и сожгли в кадилах Главного Храма Вооруженных Сил РФ. Как сообщил спикер президента России Дмитрий Песков, это было сделано в рамках «заботы о здоровье ветеранов». Из тех же соображений каждого ветерана, который будет сидеть на трибуне неподалеку от Путина, несколько раз пропустят через специальный туннель производства пензенского завода «Моторные технологии», где на них будет распылен особый дихлофос, убивающий и вирусы, и бактерии, и вообще все живое. Говорят, что ветеранов, которые сумеют преодолеть этот туннель, на выходе будут окунать в обеззараживающий кипяток, придерживая плоскогубцами за ухо.

Таким образом, на парад к Путину попадут самые чистые, хрустящие и румяные ветераны из всех ныне живущих, маски необязательны, Путин же не трус какой-то, чтобы бояться собственных героических героев.

Очередное покушение на величайшего лидера современности, как всегда, бесславно сорвалось заранее. Вяличию России ничего не угрожает.

Всех желающих помочь украинской армии угрожать вяличию России на Донбассе, как ни в чем не бывало, просят обращаться в https://savelife.in.ua/ru/about/#contacts фонд «Повернись живим» . Страница фонда в Фейсбук https://www.facebook.com/backandalive/

Василий РЫБНИКОВ

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