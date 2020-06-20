Пропаганда и манипуляция: Польша отреагировала на скандальную статью Путина о Второй мировой

Путин ко Дню победы написал на сайте Кремля статью о "победе" СССР.

Правительство Польши раскритиковало статью президента России Владимира Путина о Второй мировой войне и назвало ее попыткой манипуляции историей для влияния на текущую международную политику.

Об этом заявил пресс-секретарь министра-координатора спецслужб Станислав Жарина, передает Европейская правда.

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«Информационная деятельность в области исторической политики позволяет Кремлю показать, что Россия, которая является правопреемницей СССР, победителя нацизма, должна иметь право решать судьбу других стран. Вот почему российская пропаганда так сильно вытесняет из публичных дискуссий любую информацию о советских преступлениях и сталинско-гитлеровском сотрудничестве», - отметил он.

В статье Путин, в частности, обвиняет Польшу в разрушении собственной государственности, на что Жарина ответил, что это «является продолжением длительных пропагандистских атак на Республику Польша».

«Тезисы, представленные Владимиром Путиным, является частью информационной деятельности, направленной на дестабилизацию Запада, подрыв государств-членов НАТО, ослабление доверия к странам НАТО, а также формирования имиджа России как защитника, который должен влиять на глобальные решения. Такие действия следует оценивать как часть агрессивной политики против Запада», - заявил он.

Путин ко Дню победы написал на сайте Кремля статью под названием "75 лет Великой Победы: общая ответственность перед историей и будущим".

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