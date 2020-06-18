В России изолировали ветеранов, которые будут сидеть возле Путина на параде - Bloomberg
Почти 80 ветеранов Второй мировой войны, которых выбрали для того, чтобы посидеть с президентом России Владимиром Путиным на параде, изолировали на курорте из-за пандемии.
Об этом сообщило издание Bloomberg.
Решение о карантине для пенсионеров отражает серьезность мер, которые вводят чиновники для защиты Путина от вируса, которым заразились несколько высокопоставленных чиновников, в том числе премьер-министр Михаил Мишустин и пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.
Путин тоже сейчас в основном в своей резиденции в Ново-Огарево. С апреля он лишь дважды появлялся на публике: 9 мая и 12 июня.
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Нынешний традиционный парад в России из-за пандемии коронавируса перенесли с 9 мая на 24 июня.
15 апреля российские ветеранские организации направили президенту РФ Владимиру Путину обращение с просьбой перенести парад Победы в Москве 9 мая на более позднюю дату в связи с пандемией.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что парад в честь 75-й годовщины окончания Второй мировой войны состоится в Москве в любом случае.
Как сообщал ранее УНИАН, Кремль не пригласил Зеленского на парад, потому что "Украина не сигнализировала о желании разделить радость от праздника".
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