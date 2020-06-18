В Кремле подтвердили, что 80 приглашенных на парад ветеранов поместили на двухнедельный карантин

На трибунах на Красной площади во время парада Победы будут 80 ветеранов.

В Кремле сообщили, что приглашенных на парад 24 июня на Красной площади ветеранов поместили на карантин.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Действительно, целый ряд ветеранов, которые будут, они находятся на карантине. Это санатории, дома отдыха», - сказал Песков.

По его словам, они там находятся в прекрасных условиях и это, в первую очередь, забота о здоровье ветеранов, которые там вместе могут общаться друг с другом.

«Важно, чтобы были приняты все меры предосторожности», - сказал Песков.

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Он добавил, что это также хорошая возможность получить дополнительное медобслуживание в случае необходимости.

Ранее российские СМИ сообщали, что 80 ветеранов, которые будут на трибунах на Красной площади во время парада Победы, находятся на двухнедельном карантине в санатории.

Президент России Владимир Путин принял решение отложить проведение парада в честь 75-летия Победы из-за сложной эпидемиологической ситуации. В городах России 9 мая состоялись авиапарады и праздничные салюты. В конце мая президент объявил, что парад Победы пройдет 24 июня.

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