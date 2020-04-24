"Ни одна страна не будет нам указывать": Арахамия жестко отреагировал на угрозы Грузии из-за Саакашвили

Председатель фракции "СН" отметил, что считает Михеила Саакашвили хорошим человеком и кандидатом на должность в правительстве.

Председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия отреагировал на заявления Грузии о возможном отзыве своего посла из Украины в случае назначения Михеила Саакашвили вице-прем'єром по вопросам реформ.

В комментарии «Обозревателю» нардеп отметил, что в случае такого сценария Грузия столкнется с большими проблемами, чем наша страна. Также он отметил, что считает Саакашвили хорошим человеком и кандидатом на должность в правительстве.

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"Почему в Грузии так нервничают? Можно было бы просто абсолютно отреагировать. Кто-то кого-то взял, даже не первое лицо, не на второе, а вице-премьер. Зачем тогда устраивать такую политическую агрессию? Очень странно видеть, когда на суверенное решение нашей страны небольшая страна рядом, которая значительно меньше, так реагирует", – сказал Арахамия.

"Если у нас будут дипломатические проблемы, то в Грузии они будут сильнее, чем у нас. Это же не США, которые говорят: "У вас будут дипломатические проблемы". Это Грузия. Надо об этом не забывать", – добавил парламентарий.

Он подчеркнул, что сам является грузином и прекрасно понимает, как воспринимается Саакашвили при нынешней власти.

"Это просто попытка оказать давление. У нас суверенное государство, и ни одна страна в мире не будет нам рассказывать, кого нам надо назначать на должность вице-премьера, а кого не надо. Здесь абсолютно неправильная риторика. Мы точно с грузинами найдем общий язык, мы братские народы, мы прекрасно поладим, это гостеприимная страна", – убежден Арахамия.

Подытоживая, он добавил, что до карантина Украина занимала второе место по количеству потока туристов в Грузию. Поэтому, считает политик, Тбилиси не захочет потерять этот сегмент клиентов.

Ранее премьер-министр Грузии Георгий Гахария заявил журналистам, что посла его страны могут отозвать из Украины в случае назначения Саакашвили вице-премьером украинского правительства по вопросам реформ.