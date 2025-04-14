Глава МИД подчеркнул, что стратегия в отношении России должна заключаться не в уступках, а в большей силе.

Евросоюз должен срочно предоставить Украине оружие и увеличить давление на Москву, потому что если российского диктатора Владимира Путина не остановить сейчас, он перенесет войну вглубь Европы.

Об этом заявил министр иностранных дел Андрей Сибига во время онлайн-выступления на заседании Совета министров иностранных дел ЕС, которое проходит в Люксембурге.

Глава МИД подчеркнул, что общая стратегия в отношении России должна заключаться не в уступках, а в большей силе, самодостаточности и лидерстве Европы.

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"Путин пойдет дальше вглубь Европы и ближе к вашим домам, если его не остановить в Украине. Такова реальность. И мы не хотим, чтобы ваши страны когда-то увидели удары кассетными баллистическими ракетами по жилым кварталам или детским площадкам. Именно поэтому необходимо действовать сейчас, чтобы достичь мира, чтобы усилить Украину и увеличить давление на Москву", - подчеркнул Сибига.

Как отметил министр, ужасные удары России по Кривому Рогу и Сумах демонстрируют, что Путин стремится продолжать войну, а не искать мира.

По словам Сибиги, в ответ на действия РФ нужны решительные шаги Европы по усилению украинских и европейских возможностей, увеличение давления на агрессора и ускорение интеграции Украины в ЕС.

"Призываю ваши правительства и муниципалитеты рассмотреть возможность предоставления дополнительной поддержки для Сум и Кривого Рога, для людей в этих городах", - подчеркнул Сибига.

Кроме того, министр призвал европейских коллег усилить военную помощь для Украины, прежде всего укреплением возможностей противовоздушной помощи: предоставить дополнительные комплексы, пусковые, ракеты и запчасти.

Он проинформировал о работе Украины по разработке собственной системы противовоздушной обороны стратегического уровня и предложил европейским государствам сделать инвестиции в эту программу, чтобы ускорить ее воплощение.

Глава МИД отметил другие первоочередные военные потребности, которые включают боеприпасы, дальнобойные ракеты, бронированные машины и инженерное оборудование, боевую авиацию, дроны, дополнительные инвестиции в украинский оборонно-промышленный комплекс.

Также Сибига уделил отдельное внимание повышению санкционного давления на агрессора. Он призвал к дополнительным сильным шагам против России. Среди них глава МИД перечислил полное эмбарго на закупку российских энергоносителей правительствами и частными компаниями, санкции против теневого флота, полноценное использование замороженных российских активов для поддержки обороны и восстановления Украины, дальнейшие ограничения в банковском секторе, металлургии, атомной энергетике, ИТ и других отраслях.

Другие заявления Сибиги о войне

12 апреля министр иностранных дел Андрей Сибига заявил, что от Украины напрямую зависит безопасность в других регионах мира.

"Все понимают необходимость и важность завершения войны в Украине справедливым способом", - сказал тогда он.

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