За три года войны Путин уже потратил более 1 триллиона долларов, заявил президент Украины.

Российский диктатор Владимир Путин не может остановить войны с Украиной, поскольку "война - это большой бизнес", считает президент Украины Владимир Зеленский. К тому же Россия привлекла другие страны, которые теперь тоже зарабатывают на войне, говорит он. Об этом глава государства сказал в интервью CBS News.

"Иран, Северная Корея, Китай - три страны уже вовлечены в эту войну. И будут привлечены другие или будет привлечено больше войск этих стран, если эту войну не остановить. В этой войне сегодня есть интересанты. На этом начали зарабатывать северокорейцы, китайцы, иранцы. А когда война идет, и тратятся миллиарды, а Путин уже потратил более 1 триллиона долларов за три года войны, то уже и эти страны не захотят останавливаться", - пояснил президент Украины.

По его словам, в России сегодня "заводы работают на 100-процентном уровне", она милитаризируется, "под риском вся Европа". У Путина уже производится столько оружия, сколько во всей Европе, утверждает Зеленский.

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"Если мы не выдержим, он пойдет дальше. Опять же: это не просто громкие слова. Вопрос не в том, что у него амбиции Российской империи и он хочет вернуть многие страны, которые сегодня в НАТО. Еще есть важный нюанс: война - это большие деньги и большой бизнес. И все его заводы, которые работают, и все люди, которые зарабатывают деньги, - он не сможет это остановить. Им нужно идти дальше, больше производить, больше тратить, снова производить и идти, идти, идти. Так всегда развиваются войны", - пояснил президент Украины.

По его мнению, если партнеры отвернутся от Украины и Путину удастся захватить ее, он увеличит свою армию в два раза.

"Как потом он будет ее кормить, как он будет готовить солдата, как он будет готовить своих генералов, которые все зарабатывают бешеные деньги на этой войне с этих заводов? Ему придется продолжать войну и он будет это делать", - высказался Зеленский.

Другие заявления президента Украины

Как сообщал ранее УНИАН, Зеленский упрекнул США за отказ передать Украине обещанные Patriot. Он сообщил, что Украина так и не получила системы Patriot, о поставке которых было договорено на юбилейном саммите НАТО в Вашингтоне. Он добавил, что для получения таких систем Украина готова на любой формат.

Глава государства предупредил о "реальной" угрозе Третьей мировой войны. Мол, если российского диктатора Владимира Путина не остановить, то война в Украине может перерасти в Третью мировую. Он подчеркнул, что тогда в мире "не будет безопасного места ни для кого".

Также Зеленский призвал президента США Дональда Трампа приехать в Украину, прежде чем воплощать свой "мирный план", чтобы он мог "понять, что здесь происходит". Он подчеркнул, что после визита в Украину Трампу придется осознать, что собой представляет Владимир Путин, с которым он хочет заключить сделку.

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