Глава МЗС сделал вывод на встречах в Турции о глобальной важности и значимости Украины.

В мире поддерживают принципиальный подход Украины относительно завершения войны, которую развязала Россия. Такое заявление в интервью Укринформу сделал министр иностранных дел Андрей Сибига, подводя итоги своего визита в Турцию, где завершается Анталийский дипломатический форум.

"Ключевой вывод, который можем сделать по результатам двусторонних и многосторонних встреч, участия в дискуссионных панелях, - все понимают необходимость и важность завершения войны в Украине справедливым способом", - сказал он.

По словам министра, в мире наблюдается поддержка достижения всеобъемлющего справедливого мира в Украине и завершения российской агрессии.

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"Также я четко вижу и могу сделать вывод о глобальной важности и значимости Украины. Я вижу, что безопасность в Украине, и то, каким образом закончится эта война против Украины, напрямую влияет на ситуацию с безопасностью в других регионах мира", - добавил он.

Министр пояснил, что ситуация в Украине напрямую влияет на Африку, Ближний Восток, Индо-Тихоокеанский регион, поскольку это все взаимосвязано.

"Все мои собеседники, с кем я здесь встречался, признают это, и я почувствовал их поддержку. Это поддержка нашего принципиального подхода. Потому что мы защищаем, по большому счету, основополагающие принципы Устава ООН, территориальную целостность и суверенитет, отстаиваем принципы международного права", - подытожил он.

Переговоры о прекращении огня в Украине - заявления Сибиги

Как писал УНИАН, ранее Сибига говорил, что Украина хочет закончить войну в этом году. Тогда он отметил, что в интересах всех стран поддержать Киев, чтобы на мировой арене никто не последовал примеру России.

Спустя месяц после предложения о полном перемирии Сибига отметил, что РФ является единственным препятствием к установлению режима полного прекращения огня. Министр призвал усилить давление на Москву.

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