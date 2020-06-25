Плагиат в диссертациях и прошлое в Партии регионов: что известно об и.о. министра образования Сергее Шкарлете
В четверг, 25 июня, Кабинет министров Украины принял решение о назначении заместителем министра образования и науки ректора Черниговского технологического университета Сергея Шкарлета. На него же при этом возложили исполнение обязанностей министра.
Читайте такжеРазумков анонсировал рассмотрение вопроса о назначении министра образованияРанее УНИАН сообщал, что 17 июня в Верховной Раде был зарегистрирован проект постановления о назначении Шкарлета полноценным министром. Однако, народный депутат от «Слуги народа» Александр Качура заявил, что в его фракции нет голосов за это назначение.
Как отметила нардеп Ирина Верещук, у членов профильного комитета ВР возникли вопросы относительно якобы наличия плагиата в диссертациях Шкарлета и его «политической ангажированности» из-за информации СМИ о том, что в прошлом он якобы был членом Партии регионов.
Сергей Шкарлет: биография
Сергей Николаевич Шкарлет родился 19 октября 1972 года в городе Коканд (Узбекистан).
Окончил среднюю школу в Нежине. Имеет два высших образования по специальностям инженер-математик и экономист.
Сергей Шкарлет защитил две диссертации: первую по теме «Экономическое управление инновационной предпринимательской деятельностью в области создания программного обеспечения»; вторую – «Формирование экономической безопасности предприятий средствами активизации их инновационного развития».
За них он получил ученые звания доцента по кафедре эконометрии, учета и аудита, а также профессора по кафедре менеджмента.
Однако, в июне 2020 года в СМИ стала появляться информация о том, что в научных работах Сергея Шкарлета выявили значительные объемы плагиата.
Сергей Шкарлет: трудовая деятельность
С апреля по сентябрь 1995 года работал инженером-конструктором Нежинского НПК «Прогресс».
С июля 1996 года по август 1996 года работал ассистентом на кафедре менеджмента в Черниговском технологическом институте.
С сентября 1996 года по май 1998 года работал преподавателем кафедры эконометрии учета и аудита в Черниговском технологическом институте.
С июня 1998 года по апрель 2001 работал старшим преподавателем кафедры эконометрии, учёта и аудита в Черниговском государственном технологическом университете.
С июня 1999 по июль 2003 года работал проректором по учебно-воспитательной работы в Черниговском институте информации, бизнеса и права Международного научно-технического университета (по совместительству).
С апреля 2001 года по июль 2003 года работал доцентом кафедры эконометрии, учета и аудита в Черниговском государственном технологическом университете.
С июля 2001 года – ректор Черниговского института информации, бизнеса и права Международного научно-технического университета имени академика Юрия Бугая.
В мае 2010 года Шкарлет стал ректором Черниговского государственного технологического университета.
Сергей Шкарлет: партийная деятельность и другие факты
В 2010 году Шкарлет баллотировался в Черниговский областной совет от Партии регионов.
В 2013 году экс-министр образования и науки Дмитрий Табачник вручил Шкарлету нагрудный знак и удостоверение «Заслуженный деятель науки и техники Украины».
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