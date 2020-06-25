Плагиат в диссертациях и прошлое в Партии регионов: что известно об и.о. министра образования Сергее Шкарлете

Решение о назначении Шкарлета Кабмин принял 25 июня.

В четверг, 25 июня, Кабинет министров Украины принял решение о назначении заместителем министра образования и науки ректора Черниговского технологического университета Сергея Шкарлета. На него же при этом возложили исполнение обязанностей министра.

Читайте такжеРазумков анонсировал рассмотрение вопроса о назначении министра образованияРанее УНИАН сообщал, что 17 июня в Верховной Раде был зарегистрирован проект постановления о назначении Шкарлета полноценным министром. Однако, народный депутат от «Слуги народа» Александр Качура заявил, что в его фракции нет голосов за это назначение.

Как отметила нардеп Ирина Верещук, у членов профильного комитета ВР возникли вопросы относительно якобы наличия плагиата в диссертациях Шкарлета и его «политической ангажированности» из-за информации СМИ о том, что в прошлом он якобы был членом Партии регионов.

Сергей Шкарлет: биография

Сергей Николаевич Шкарлет родился 19 октября 1972 года в городе Коканд (Узбекистан).

Окончил среднюю школу в Нежине. Имеет два высших образования по специальностям инженер-математик и экономист.

Сергей Шкарлет защитил две диссертации: первую по теме «Экономическое управление инновационной предпринимательской деятельностью в области создания программного обеспечения»; вторую – «Формирование экономической безопасности предприятий средствами активизации их инновационного развития».

За них он получил ученые звания доцента по кафедре эконометрии, учета и аудита, а также профессора по кафедре менеджмента.

Однако, в июне 2020 года в СМИ стала появляться информация о том, что в научных работах Сергея Шкарлета выявили значительные объемы плагиата.

Сергей Шкарлет: трудовая деятельность

С апреля по сентябрь 1995 года работал инженером-конструктором Нежинского НПК «Прогресс».

С июля 1996 года по август 1996 года работал ассистентом на кафедре менеджмента в Черниговском технологическом институте.

С сентября 1996 года по май 1998 года работал преподавателем кафедры эконометрии учета и аудита в Черниговском технологическом институте.

С июня 1998 года по апрель 2001 работал старшим преподавателем кафедры эконометрии, учёта и аудита в Черниговском государственном технологическом университете.

С июня 1999 по июль 2003 года работал проректором по учебно-воспитательной работы в Черниговском институте информации, бизнеса и права Международного научно-технического университета (по совместительству).

С апреля 2001 года по июль 2003 года работал доцентом кафедры эконометрии, учета и аудита в Черниговском государственном технологическом университете.

С июля 2001 года – ректор Черниговского института информации, бизнеса и права Международного научно-технического университета имени академика Юрия Бугая.

В мае 2010 года Шкарлет стал ректором Черниговского государственного технологического университета.

Сергей Шкарлет: партийная деятельность и другие факты

В 2010 году Шкарлет баллотировался в Черниговский областной совет от Партии регионов.

В 2013 году экс-министр образования и науки Дмитрий Табачник вручил Шкарлету нагрудный знак и удостоверение «Заслуженный деятель науки и техники Украины».

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram