Фицо пригрозил оставить Украину без света уже в понедельник

Это произойдет при условии, если не будут возобновлены поставки нефти по нефтепроводу "Дружба".

Словакия может прекратить аварийные поставки электроэнергии в Украину уже в понедельник, если не будут возобновлены поставки нефти по нефтепроводу "Дружба". Об этом заявил премьер-министр Словакии Роберт Фицо в соцсети Х.

"Если президент Украины не возобновит поставки нефти в Словакию в понедельник, в тот же день я попрошу соответствующие словацкие компании прекратить аварийные поставки электроэнергии в Украину", - написал он.

Фицо заявил, что Словакия с начала войны оказывает помощь Украине, приняв 180 тысяч украинских беженцев, и предоставляя гуманитарную помощь. По словам Фицо, Словакия "делает для Украины значительно больше, чем некоторые другие страны".

При этом он обвинил Украину в прекращении поставок энергоресурсов, что нанесло его стране ущерб.

"Украинский президент… остановил поставки газа в Словакию, причинив нам ущерб в размере 500 миллионов евро в год. Теперь он остановил поставки нефти, причинив нам дальнейшие убытки и создав логистические трудности", - написал Фицо.

Фицо также добавил, что в январе 2026 года аварийных поставок электроэнергии, необходимых для стабилизации украинской энергосистемы, потребовалось вдвое больше, чем за весь 2025 год.

Угрозы Венгрии и Словакии из-за "Дружбы"

Ранее Венгрия также грозилась "отключить" Украине газ и свет. Все из-за остановки работы над восстановлением поврежденного россиянами нефтепровода "Дружба", которая, по мнению венгерских властей, якобы длится слишком долго. Кроме того, Венгрия и Словакия угрожают оставить Украину без газа - это половина от всего украинского импорта.

По мнению аналитиков, в случае прекращения поставок, объемы можно перераспределить через другие направления. Однако заменить 100% импорта из Венгрии и Словакии вряд ли удастся.

