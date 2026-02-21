Российский МиГ-35 на грани краха: почему он никогда не превзойдет F-22

Некоторые задаются вопросом, будет ли когда-нибудь этот самолет запущен в серийное производство для участия в войне против Украины.

Российска программа по созданию МиГ-35 "Фулкрум-Ф" должна была превратить сложный истребитель четвертого поколения в перехватчик мирового класса, но что-то пошло не так.

Как пишет обозреватель портала 19fortyfive Брент Иствуд, по состоянию на февраль 2026 года программа находится в режиме "поддержки", а производственная линия парализована теми же западными санкциями, которые сковали всю российскую оборонную промышленность.

В чем проблемы

Обозреватель отметил, что эта проблемная программа пережила множество остановок и возобновлений на протяжении всего своего существования. Некоторые задаются вопросом, будет ли когда-нибудь этот самолет готов для участия в войне против Украины.

Обозреватель отметил, что последнее шевеление по программе произошло в 2017 году, когда ВВС РФ заказали 24 МиГ-35 с поставками в 2027 году. Было выпущено всего несколько самолетов, вероятно, менее 10. МиГ-35, задуманный как истребитель четвертого поколения "++" или даже "+++", создан на базе МиГ-29. РФ намеревалась запустить его в серийное производство в прошлом году.

Плохие продажи

Еще одна проблема с этим самолетом заключается в том, что он должен был стать хитом на экспортном рынке, но международные продажи низкие.

Обозреватель допустил, что РФ решила вдохнуть новую жизнь в программу, поскольку ее ВВС потеряли много истребителей на войне против Украины, и им необходимо восполнение.

"Россияне считают, что МиГ-35 может сыграть решающую роль в войне", - отметил Иствуд.

Новая версия МиГ-29

МиГ-35 имеет больший боевой радиус, чем МиГ-29. Его дальность полета составляет 2000 км без внешних топливных баков. Это на 50% больше, и МиГ-35 можно дозаправлять в воздухе.

МиГ-35 планировался как переходный самолет, "промежуточный" вариант между МиГ-29 и Су-57 "Фелон", истребителем-невидимкой пятого поколения. Но программа МиГ-35 так и не получила развития, и основное внимание было уделено производству большего количества "Фелонов".

Улучшенный радар делает возможными воздушные бои на больших дистанциях

МиГ-35 оснащен радаром с активной фазированной антенной решеткой с большей дальностью действия и отличной способностью идентифицировать и отслеживать угрозы противника.

Одним из преимуществ МиГ-35 является его многоцелевая способность вести воздушные бои и наносить эффективные удары по наземным целям. На борту имеются высокоточные боеприпасы, а также противорадиолокационные ракеты, противокорабельные ракеты и различные бомбы и ракеты для нанесения ударов по наземным целям.

Отсутствие малозаметности

МиГ-35 – это самолет с большей тягой, оснащенный двигателями РД-33МКБ и усовершенствованной системой управления по проводам. Это делает его маневренным и удобным для пилота, а также обеспечивает комфортную кабину. Однако отсутствие полной малозаметности снижает его живучесть в бою.

"Это не изменило баланс воздушных боев над Украиной, поскольку было выпущено очень мало таких самолетов. Существующие самолеты не имеют достаточного количества летных часов, чтобы российские планировщики могли определить наилучший способ применения МиГ-35", - написал обозреватель.

Какие еще есть проблемы у МиГ-35

Иствуд отметил, что один из аспектов, который еще не реализован - это необходимость технического обслуживания. МиГ-35 рекламировался как истребитель, требующий меньшего технического обслуживания. Это преимущество еще не проявилось, поскольку этот боевой самолет налетал очень мало летных часов.

Еще одной из проблем МиГ-35 является жесткая конкуренция на международном рынке. Это JAS 39 Gripen, Eurofighter Typhoon, Dassault Rafale, не говоря уже о F-16. Российский самолет ничем не выделяется на фоне множества конкурентов.

"Перспективы МиГ-35 выглядят не очень хорошо. России нужно пересмотреть приоритеты в производстве целевых самолетов. МиГ-35 не предлагает достаточно возможностей. Это "зомби-программа", и Россия может отказаться от массового производства МиГ-35", - высказал мнение обозреватель.

