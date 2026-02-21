'Не волнуйся': The Guardian раскрыла, что Путин сказал в день вторжения в Украину

В день начала войны президент РФ более двух часов обсуждал с пакистанским гостем двусторонние отношения и уверял, что "все закончится через несколько недель".

В день начала полномасштабного вторжения в Украину – 24 февраля 2022 года – правитель РФ Владимир Путин провел в Кремле запланированную встречу с тогдашним премьер-министром Пакистана Имраном Ханом. Визит готовился несколько месяцев, и Хан прибыл в Москву именно в тот момент, когда российские танки пересекали украинскую границу, пишет The Guardian.

Несмотря на историчность событий и шок в российских элитах, Путин не отменил переговоры с Ханом. По словам источника, близкого к пакистанской стороне, правитель РФ выглядел "спокойным" и в течение более двух часов обсуждал с гостем двусторонние отношения между Москвой и Исламабадом.

После официальной части Путин пригласил Хана на незапланированный роскошный обед в Кремле. Во время разговора пакистанский премьер затронул тему войны, которая началась всего несколько часов назад. Путин ответил:

Видео дня

"Не волнуйся об этом. Это закончится через несколько недель".

Накануне вторжения – как все начиналось

По данным The Guardian, американские спецслужбы в течение нескольких недель получали сигналы о том, что Путин может планировать вторжение в Украину. Он мог планировать это с 2020 года.

Украинские пограничники во второй неделе февраля перехватили важное сообщение от командира чеченского подразделения, дислоцированного в Беларуси, к Рамзану Кадырову. В нем командир доложил, что его подразделение уже на месте и вскоре будет в Киеве.

Впрочем, Зеленского это не убедило. Уже в день полномасштабного вторжения президент звонил бывшему премьер-министру Великобритании Борису Джонсону с просьбой позвонить главе Кремля Владимиру Путину и убедить прекратить войну.

Также стало известно, что накануне масштабного вторжения российских войск, тогдашний министр иностранных дел Дмитрий Кулеба получил тревожные сигналы во время визита в Вашингтон. 22 февраля представители американской разведки показали ему точки, где "российские танки прогревали свои двигатели и ждали пересечения границы". Он рассказал, о чем говорил с Байденом в тот день.

Вас также могут заинтересовать новости: