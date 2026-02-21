Эти знаки Зодиака будут на седьмом небе от счастья в ближайшее время

В списке есть представители знака Рыбы.

С 21 февраля 2026 года для трёх знаков Зодиака открывается период особого везения. Субботняя Луна в Тельце запускает спокойную, устойчивую и по-настоящему перспективную фазу, которая способна многое изменить к лучшему, пишет YourTango.

справка Что стоит помнить об этом материале Астрология, тарология, нумерология, хиромантия, экстрасенсорика и другие подобные практики не являются научными дисциплинами. Они основываются на древних традициях, верованиях и интерпретациях, которые не подтверждены научными исследованиями и не имеют объективных доказательств своей эффективности. Эти методы не являются признанными в академических научных кругах, а материалы на данные темы нередко имеют развлекательный характер - их не стоит рассматривать как надежный инструмент для принятия решений или составления планов. При решении вопросов, связанных с психологией или здоровьем, всегда стоит обращаться к научным специалистам.

Видео дня

Энергия этого лунного транзита особенно благоприятна для тех, кто стремится укрепить финансовую стабильность или улучшить своё материальное положение. Даже если вокруг царит напряжённость и информационный хаос, сейчас важно найти опору внутри себя. Внутренний баланс становится главным источником удачи.

Это подходящий момент, чтобы сделать паузу, отключиться от бесконечного потока новостей и социальных сетей и честно прислушаться к собственным ощущениям. Когда исчезает внешний шум, приходит ясность. Жизнь – это не виртуальные обсуждения и не чужие эмоции. Это наш личный выбор. И 21 февраля некоторые знаки выбирают везение.

Весы

Вы, Весы, входите в новый этап с ощущением уверенности. За последнее время вам удалось создать определённую базу – материальную или эмоциональную, – которая даёт чувство защищённости. Именно это состояние внутренней устойчивости становится магнитом для удачи.

Луна в Тельце усиливает вашу веру в собственные решения. Вы понимаете, что действовали правильно, и это осознание укрепляет самооценку. Когда вы довольны собой, вам легче выстраивать гармоничные отношения и принимать взвешенные решения.

Этот период напоминает: ценить себя – не роскошь, а необходимость. Опираясь на самоуважение и внутреннюю любовь к себе, вы создаёте новый виток благополучия – не только для себя, но и для окружающих. У вас есть всё, чтобы преуспеть.

Рыбы

Для вас начинается особенное время – ваш сезон набирает силу, и события постепенно складываются в вашу пользу. Вы чувствуете, что впереди позитивные перемены, и внутренне готовы их принять. Страх отступает, потому что вы понимаете: всё происходит закономерно.

Во время Луны в Тельце вы не позволяете хаосу проникнуть в своё пространство. Вы выбираете спокойствие и самостоятельность. Чужие мнения, особенно навязанные через интернет, больше не управляют вашим настроением.

Сейчас важно слушать себя, а не общий фон тревоги. Когда вы отказываетесь подпитывать чужую панику и концентрируетесь на собственных целях, удача начинает работать на вас. Тишина и осознанность становятся вашими главными союзниками.

Водолей

Водолеи вступают в более стабильную и светлую фазу. Вы осознанно дистанцируетесь от драматичных сюжетов и лишнего напряжения, которые словно заполняют пространство вокруг. И это решение приносит облегчение.

Луна в Тельце направляет ваше внимание к дому, близким и внутреннему комфорту. Приоритеты становятся яснее: здоровье, спокойствие и личное счастье важнее любых внешних бурь. Вы не обязаны вовлекаться в чужие кризисы.

Со временем вы поймёте, что состояние гармонии хочется сохранять как можно дольше. Соблюдение личных границ становится ключом к устойчивому счастью. 21 февраля вы делаете выбор в пользу позитивного мышления – и именно этот выбор притягивает к вам удачные возможности и благополучие.

Напомним, ранее астрологи рассказали, какие три знака Зодиака получат долгожданную награду от Вселенной.

Вас также могут заинтересовать новости: