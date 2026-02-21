Инвесторы переводят огромные средства из США в Европу: FT объяснило, что происходит

Приток средств в Европу в феврале достиг исторического максимума.

Глобальные инвесторы вкладывают рекордные суммы в европейские акции, что связано с желанием сократить подверженность влиянию США, а также растущим оптимизмом в отношении экономики региона.

Как пишет Financial Times, европейские акции в феврале демонстрируют самый высокий за всю историю месячный приток средств – в первой половине месяца размер инвестиций в каждую неделю составлял около 10 миллиардов долларов. Также в этом месяце европейский индекс голубых фишек Stoxx Europe 600, как и индексы в Великобритании, Франции и Испании, преодолел ряд рекордных максимумов.

"Многие глобальные инвесторы хотят диверсифицировать свои портфели, отказавшись от дорогого американского рынка", – сказала Шарон Белл, старший стратег по акциям в Goldman Sachs, добавив, что это особенно актуально для американских инвесторов, ищущих возможности за рубежом. "Европейский рынок акций предлагает иную структуру… там меньше технологического сектора".

Отмечается, что инвесторы пытаются уйти от Уолл-стрит и ее огромного технологического сектора, который в этом году пострадал от опасений по поводу возможного пузыря в сфере искусственного интеллекта. В то же время европейские рынки в значительной степени ориентируются на секторы "старой экономики", такие как банки и природные ресурсы.

Второй причиной стабильных инвестиций FT называет признаки экономического роста в Европе.

Беата Мантей, руководитель отдела стратегии европейских и глобальных акций в Citibank, заявила, что интерес к европейским акциям был вызван "внутренними мерами стимулирования", а также переориентацией на нетехнологические сектора.

Акции европейских оборонных компаний также продолжили расти: немецкая Rheinmetall подорожала на 12 процентов в 2026 году, а британская BAE Systems – на 26 процентов.

Хотя наибольший приток средств пришел от европейских инвесторов и из США, аналитики отмечают также растущий спрос со стороны азиатских покупателей.

Тем не менее, некоторые инвесторы по-прежнему скептически относятся к способности европейских акций обеспечить рост прибыли, сопоставимый с Уолл-стрит. По данным Barclays, компании, входящие в индекс S&P, в текущем сезоне отчетности за четвертый квартал продемонстрируют рост прибыли более чем на 12 процентов в годовом исчислении, по сравнению с чуть менее чем 4 процентами в Европе.

Финансовый кризис в США

Ранее СМИ писали, что американский доллар переживает, вероятно, худшие времена за всю историю. Потенциально можно говорить о том, что он теряет роль главной валюты мира. И в значительной степени – это следствие политики Дональда Трампа.

При этом эксперты отмечают, что последствия кризиса в США, если он произойдет, почувствуют все украинцы. Ведь он может нарушить поступление международной помощи, на которой держится наш бюджет. В то же время они считают, что сейчас нет смысла массово скупать доллар или наоборот его продавать из-за "апокалиптических" прогнозов и кризисных явлений в США.

