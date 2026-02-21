'Прожила': Тополя на фоне громкого скандала вышла на связь с новым признанием

Певица намекнула на усталость от самообмана и на то, как ставила точку, чтобы начать новую страницу жизни.

Украинская певица Елена Тополя выпустила первый трек после громкого скандала с шантажом и "сливом" провокационного видео с ее участием. Композиция получила название "Пекло".

В своем Instagram исполнительница сделала откровенное признание относительно новой работы.

"Рок, который я прожила. Вторая песня в рок звучании. Честная, драйвовая, моя", - написала Тополя.

Кроме того, в описании на YouTube указывается, что "Пекло" - это не история о романтической любви.

"Это песня о состоянии, в котором стирается граница между желанием спасти другого и необходимостью спасти себя. О пути через темноту, который невозможно пройти, не потеряв старую версию себя. В тексте "Пекло" звучит усталость от самообмана, злоба на пустые слова, требование честности - перед собой и миром. Образ "пекла" здесь - не метафора отношений, а символ внутреннего пространства, куда человек сознательно заходит, чтобы поставить точку и начать новую страницу жизни", - говорится в подписи.

В команде певицы добавили, что это "песня-удар, песня-признание и одновременно песня-освобождение".

Напомним, на днях Елена Тополя дала первое интервью после скандала с шантажом.

