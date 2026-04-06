На нардепа Железняка открыто уголовное дело за хищение государственных средств, должно быть подозрение, – блогер-военный

На народного депутата Ярослава Железняка открыто уголовное производство за хищение государственных средств, выделенных на партию "Голос". Следующий шаг – объявление фигуранту подозрения, избрание меры пресечения и суд. Об этом написал известный блогер, военнослужащий Сергей Иванов.

Он отметил, что недавно получил ответ от правоохранителей о том, что уголовное производство в отношении Железняка продолжается.

"Квалификация – ч. 5 ст. 191 УК Украины. Наказание за это преступление – лишение свободы на срок от 7 до 12 лет с конфискацией имущества и запретом занимать определенные должности. Остается объявить фигуранту подозрение, избрать меру пресечения и направить в суд. Понимаю, что олигархи и политики, на которых шестерит Железняк, вряд ли обрадуются такому повороту сценария, но ничего – найдут себе нового клоуна на побегушках. Благо, в парламенте их достаточно", – подытожил Иванов.

Он напомнил, что НАПК выявило: в 2020 году партия "Голос", финансовой деятельностью которой на тот момент руководил Железняк, в третьем квартале заказывала услуги у фиктивных фирм на миллионы гривен. Также он платил бюджетные средства своим друзьям вроде Нефедова и Маленко (также депутатов от "Голоса") за фейковые консультации, написал военный.

"Другими словами, Железняк с сообщниками расхищали средства, выделенные государством на финансирование партии, что является преступлением, предусмотренным ч. 5 ст. 191 УК Украины. Такой себе мелкий во всех смыслах вор в особо крупных размерах. В связи с очевидными фактами преступной деятельности, в 2021 году НАПК приостановило государственное финансирование "Голоса", а в дальнейшем – лишило его. Еще раз подчеркиваю: это не предположение, не гипотеза, а конкретное решение НАПК, которое трудно упрекнуть в предвзятости к пинчуковско-фиаловской тусовке", – подчеркнул Иванов.

Вместе с тем, сообщил он, все свои нынешние доходы и активы, включая "элитку" на Печерске и представительские авто, Железняк объясняет исключительно выгодной женитьбой на депутате Коваль, дочери киевского чиновника-взяточника времен Януковича.

Как сообщалось ранее, у народного депутата Ярослава Железняка нашли элитное имущество, не соответствующее его заработкам, профессиональные контакты с российским бизнесом и ОРДЛО. "НАБУ пока не дало публичной оценки этим материалам, несмотря на их наличие в журналистских расследованиях и публикациях в СМИ", – отмечалось в материалах расследования.

