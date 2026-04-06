Команда Путина не справилась с экономическим кризисом, а он сам теряет доверие бизнеса. Нефтегазовые доходы (НГД) федерального бюджета РФ за март 2026 года составили всего 617 млрд рублей. Российский Минфин сообщает об увеличении НГД на 184,7 млрд рублей по сравнению с февралем 2026 года, но забывает упомянуть, что:

в феврале меньше дней, чем в марте;

российские НПЗ в марте производили выплату в бюджет по демпферу (предотвращение колебаний);

выплату за март 2026 года нельзя сравнивать с февралем из-за наличия доплат;

по сравнению с мартом 2025 года произошло снижение НГД на 43%.

И это я еще не говорю об ослаблении рубля по отношению к доллару США на 6,4%...

Если же сравнивать собранное с планом (в рублях), то получается такая картина: в январе российский бюджет не получил НГД на 182,2 млрд рублей, в феврале – на 153,2 млрд рублей, в марте – на 234,3 млрд рублей. Еще более интересен тот факт, что мартовские доходы по линии НГД именно от нефти по сравнению с февралем выросли всего на 4% (а сколько было разговоров!).

Если же заглянуть в апрель 2026 года, то становится понятно, почему Минфин РФ отказался от бюджетного правила до июля 2026 года, Путин просит милостыню у олигархов, а ЦБР взялся бороться с дропами.

Прогнозная налоговая цена нефти на апрель (она формировалась в марте) составляет около 77 долларов за баррель. Учитывая, что в марте средняя стоимость фрахта для россиян поднялась до 20–22,5 долларов на баррель нефти, то ресурсный налог российские власти начислят на 77 долларов. Однако после того, как компании понесут расходы на фрахт, останется 57 долларов.

Напомню, что бюджет 2026 года в России с дефицитом 3,7 трлн рублей рассчитан на 59 долларов за баррель.

Поэтому в апреле НГД, скорее всего, немного вырастут, а вот НДС, налог на прибыль и другие налоги от отрасли сильно упадут. Поэтому за счет апреля РФ не сможет существенно покрыть дефицит 2026 года, а что будет в мае – покажет жизнь.

К этим прогнозам добавьте, что после украинских ударов по портам на Балтике российский нефтяной экспорт упал на 25%, часть экспортной выручки снова застряла в индийских банках, а "Роснефть" и "Лукойл" после санкций США потеряли почти всю добычу за пределами России.

Отдельно следует упомянуть о PR-выпадах, в том числе через международные информационные агентства, на тему продажи URALS по 100–110 долларов за баррель. Цена 77 – это цена за нефтяной бленд, который на 25% формируется за счет более дорогой, чем Urals, марки ESPO. Поэтому, чтобы налоговая цена была 77, Urals должен был торговаться около 65-70 долларов за баррель, но, ну, никак не по 100.

Описанная ситуация указывает на то, что Украине стоит продолжать наносить удары по российским портам, как минимум, до завершения операции США в Иране.

А если каким-то странам не нравятся такие удары, им можно посоветовать присоединиться к США, чтобы быстрее решить вопрос с Ираном (не обязательно военным путем, если возможно – то дипломатическим). А вот различных недовольных ударами Украины по российским портам экспертов я бы рекомендовал отправить вслед за российским кораблем.

Виталий Шапран, финансовый аналитик, член Украинского общества финансовых аналитиков