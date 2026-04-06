Харчишин заговорил об общении с сыновьями: 'Почувствовал большую разницу в возрасте'

Артист не считает себя идеальным отцом.

Известный украинский певец и лидер группы "Друга Ріка" Валерий Харчишин откровенно заговорил на тему отцовства.

Напомним, что у артиста трое детей. Старший сын Дмитрий с первых дней полномасштабной войны встал на защиту страны, а с двумя младшими детьми он поддерживает связь чаще. Однако, признается, что иногда ему трудно найти общий язык с младшим сыном Иваном.

"Почувствовал большую разницу в возрасте между мной и моим сыном. Мне с ним трудно общаться. Вот я со всеми находил, а с Иваном – нет. Я вот приглашал их на лыжи, средний согласился, но без младшего, говорит, не могу ехать. Младший тормозит", – отметил Валерий в проекте "Ближче до зірок".

Он также добавил, что не считает себя идеальным отцом, хотя старается делать все, что в его силах.

"Бывает, дети говорят, что я классный отец, и начинают приводить примеры, почему я такой. Но я считаю, что классный отец – это тот, кто систематичен, кто не появляется как снег на голову, а уделяет время детям, и это время продуктивно. Я многих из этих вещей не делаю… Но я делаю все возможное", – подчеркнул Харчишин.

Напомним, ранее Валерий Харчишин откровенно рассказал об успехах своего сына-военного в ВСУ.

Вас также могут заинтересовать новости: